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"Коштів достатньо": підвищувати тарифи на комуналку цього року не будуть, — Шмигаль (відео)

Фото: Українські новини | У Кабміні розповіли про доходи місцевих бюджетів цього року

За словами прем'єра, цього року загальна сума субвенцій регіонам становила 92 млрд гривень, що дає змогу підтримувати комунальні підприємства. Також він нагадав, що ця цифра понад 50% більша, ніж торік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль упевнений, що в місцевих бюджетах достатньо коштів, щоб підтримувати свої комунальні підприємства і не підвищувати тарифи для населення цього року. Про це він заявив на засіданні уряду в п'ятницю, 14 липня.

За словами прем'єра, загальна сума субвенцій регіонам цього року склала 92 млрд гривень. Суттєвий приріст спостерігається в доходах місцевих бюджетів. За І півріччя 2023 року до загального фонду надійшло майже 218 млрд гривень. Очільник уряду зазначив, що ці цифри на 42,5 млрд грн більші, ніж торік у той самий період.

"Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ уже склали 170 млрд грн. Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства і не підвищувати зараз тарифи", — додав прем'єр.

У Кабміні також зазначили, що за січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 млрд грн. 600 млрд грн — це податкові надходження, 270 млрд грн — це гранти від міжнародних партнерів.

"Стійка економіка та державні фінанси є головним елементом, без якого неможливо виграти війну", — сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на воду, не узгодивши його з Кабінетом міністрів. У відповідь прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підвищення тарифів на воду для населення неприйнятне, а компенсувати втрати водоканалам мають місцеві громади зі своїх бюджетів.

Раніше в Кабміні розповіли, які роботи ведуться з підготовки до нового опалювального сезону. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, до початку осінньо-зимового періоду Україна планує накопичити 1,8 млн тонн запасів вугілля і 14,7 млрд кубометрів газу. Також триває робота з розширення спроможності експорту-імпорту електроенергії з Євросоюзу.

Фокус раніше писав, що через масові обстріли ЗС РФ енергетичної системи України протягом року призвели до тяжких наслідків. На думку енергетиків, до нового опалювального сезону вдасться відновити тільки 30-40% високовольтних мереж щодо їх нормальної роботи.