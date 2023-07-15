Стає дедалі важче: ЗМІ розповіли, як РФ перешкоджає виходу зарубіжних компаній

У Росії запровадили нові заходи, спрямовані на те, щоб ускладнювати вихід іноземного бізнесу з країни.

Російська Федерація створює перешкоди для іноземних компаній, які прагнуть покинути країну. Про це пише видання Reuters 14 липня.

Повідомляється, що західним фірмам, які прагнуть піти з Росії після її вторгнення в Україну, стає дедалі важче орієнтуватися в правилах і законах.

Цього тижня Міністерство фінансів РФ запровадило нові вимоги, що стосуються виходу компаній з російського ринку, серед яких є дворічне обмеження на опціони на зворотний викуп акцій.

Так, власники активів, куплених у компаній, що залишають країну, повинні розмістити до 20% придбаних акцій на фондовій біржі. У центральному банку заявили, що такі заходи нібито дадуть інвесторам у РФ більше різноманітності.

За даними ЗМІ, логіка коригувань цього нововведення полягала в тому, щоб ускладнити вихід компаній із Росії.

Раніше, 28 березня, стало відомо, що західні компанії, які бажають піти з ринку РФ і продати свої активи, будуть змушені зробити пряме пожертвування в казну РФ. До цього у фірм був вибір: зробити "добровільне пожертвування" до бюджету РФ у розмірі 10% від продажу або відстрочку виплати за продаж на кілька років.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Єльського університету, низка відомих компаній, які зобов'язалися покинути Російську Федерацію після початку повномасштабної війни в Україні, досі працюють на території країни-агресора.