Блокування податкових накладних: чи загрожують бізнесу знов проблеми з ПДВ

В Україні 8 липня набув чинності новий порядок зупинення реєстрації податкових накладних та нова процедура оскарження. Що це означає для бізнесу, який постійно жаліється на проблеми з ПДВ-накладними.

Податкові питання, зокрема реєстрація податкових накладних (ПН), є головною проблемою, з якою підприємці звертаються до Ради бізнес-омбудсмена. Так, протягом січня-березня 2023 року кількість звернень з податкової тематики становила 70%. При цьому більше третини скарг — це зупинка реєстрації накладних. Загалом близько 40% платників ПДВ зіштовхнулися з блокуванням накладних протягом 4-го кварталу 2022 року.

8 липня набула чинності Постанова Кабміну №574, яка запроваджує новий порядок зупинки реєстрації податкових накладних, а також нову процедуру оскарження таких рішень. Зокрема, документ передбачає автоматичну реєстрацію ПН/розрахунків коригувань у разі

виведення платника податків із переліку ризикових;

ухвалення рішення про врахування таблиці даних платника (ТПП).

Також визначено, що якщо платника податків внесено до переліку ризикових, то дію рішення щодо обліку ТПП автоматично призупиняють, а не скасовують. Таким чином, він звільняється від обов’язку звертатися за повторним врахуванням таблиці після виключення з переліку ризикових.

Згідно з нововведенням, реєстрація накладних відбуватиметься автоматично у разі виключення платника податків з переліку ризикових Фото: pexels.com

Косметичний ремонт: чи вдасться спростити життя платникам ПДВ

Основне нововведення, яке отримав бізнес з прийняттям постанови, — не буде накладатися ризиковий статус на тих, хто в давній період працював з ризиковим контрагентом. Раніше навіть через рік після цього на підприємство могли накласти ризиковий статус заднім числом, зауважив економіст Олег Гетман. Тепер цей термін обмежили до пів року. Крім того, запровадили можливість оскарження ризикового статусу в центральний податковий орган (замість регіональних).

Ризиковий статус не накладатиметься на тих, хто понад півроку тому працював з ризиковим контрагентом

"Це десяток технічних, але дуже важливих покращень, які призведуть до мінімізації блокувань, поверненні презумпції невинуватості платника й зменшить рівень блокувань з поточних 0,8% до 0,6%. Але проблема залишиться", — переконаний Гетман.

Ухваленою постановою Кабмін запровадив певні послаблення щодо блокування накладних. Зокрема, передбачено механізм автоматичного розблокування податкових накладних та розрахунків коригування. Однак цей механізм на практиці не діятиме, вважають експерти.

Механізм автоматичного розблокування податкових накладних на практиці не діятиме, вважають економісти Фото: pexels.com

"Для автоматичного розблокування накладних потрібно, щоб платник податків був виведений з переліку ризикових, а також ухвалено рішення про врахування таблиці даних платника. Але для цього потрібне окреме рішення, що по суті означає, що ніякого автоматичного розблокування податкових накладних не буде", — каже кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Потрібні радикальні зміни: як вирішити проблему накладних

На думку Олександра Хмелевського, щоб спростити життя бізнесу, потрібно взагалі скасувати блокування податкових накладних, адже нововведення, закладені в урядовій постанові, не матимуть комплексного впливу.

"Усі ці невеликі уточнення не розв'язують проблему. Це лише невеликі послаблення, які спростять процедуру оскарження блокування накладних та їх розблокування. Для полегшення умов ведення бізнесу потрібно відмовитися від практики блокування ПН взагалі", — вважає Хмелевський.

Олег Гетман певен: ситуація потребує більш радикальних змін.

Блокування податкових накладних має обмежуватися 30 днями, якщо у Податкової немає претензій, каже фахівець Фото: Pexels

"Щоб вирішити проблему концептуально, треба зробити часове обмеження на блокування податкових накладних і на накладання ризикового статусу. Наприклад, щоб усе, що зараз блокується, блокувалося тільки на 30 днів. За цей час Податкова має зробити свою домашню роботу і з цих заблокованих обрати найризиковіших 100 — 200 підприємств і вжити щодо них заходи податкового контролю. У Податкової є можливість продовжити блокування для них ще на 30 днів. Тобто абсолютна більшість розблокується через 30 днів автоматично. До кого продовжиться блокування — будуть заходи податкового контролю, і незалежно від результатів через додаткові 30 днів знімаються абсолютно всі блокування", — наголосив експерт.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявив, що масштаби проблеми блокування ПДВ-накладних в Україні дуже перебільшені. За його словами, після набрання чинності постанови Кабміну №1154 у листопаді 2022 року майже вдвічі зросла кількість заблокованих накладних, що однак становить лише 1,69%.

Раніше Фокус писав, що з 1 серпня в Україні повертаються документальні планові та позапланові перевірки. Потрапити у план-графік можуть платники, які за підсумками 2021 календарного року мають рівень сплати ПДВ на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі.