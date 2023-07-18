Газ уже не помічник: РФ рахує збитки через відмову Європи від російських енергоносіїв

За підрахунками аналітиків, у 2021 рік Росія видобула 762 млрд кубометрів, а значить, що сумарно за два роки країна втратить 152 млрд кубометрів обсягів видобутку природного газу.

За підсумками першого півріччя 2023 року експорт російського газу в Європу скоротився майже на 40 млрд кубометрів, а загалом за рік видобуток енергоресурсу в РФ знизиться ще на 62 млрд. Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

"У першому півріччі 2023 року поставки російського газу трубопроводом до Європейського Союзу впали більш ніж на 75% (або на 36 млрд кубометрів)", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що видобуток природного газу в Росії за підсумками цього року знизиться на 62 млрд кубометрів порівняно з минулорічними показниками: з 672 млрд кубометрів у 2022 році до 610 млрд кубометрів цього року.

Як підрахували аналітики, у довоєнний 2021 рік Росія видобула 762 млрд кубометрів, а отже, що сумарно за два роки РФ втратить 152 млрд кубометрів обсягів видобутку природного газу.

Зазначимо, що ще в березні виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль говорив, що міжнародні санкції проти експорту російських енергоносіїв досягли двох цілей — стабілізації нафтових ринків і скорочення доходів Москви від експорту нафти і газу.

До слова, після втрати європейського ринку для збуту своїх енергоресурсів РФ за підсумками 2023 року заробить лише 30 мільярдів доларів на продажах газу. Хоча ще 2022 року російський монополіст "Газпром" заробив 122 мільярди доларів за рахунок продажу "блакитного палива" європейським партнерам. Компенсувати фінансові втрати Росія хоче за рахунок Китаю, якому збирається поставити до кінця 2023 року 22 мільярди кубометрів газу.

Також Фокус нещодавно аналізував, як скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв вплине на стан справ в економіці РФ і здатність вести війну проти України.