Китай може втрутитися: Путін поставив під загрозу світові ціни на продовольство, — CNN

За словами журналістів, українське зерно є ключем до світового продовольчого постачання. Ціни на пшеницю та кукурудзу вже почали зростати.

Президент РФ Володимир Путін поставив під загрозу світові ціни на продовольство. Про це пише видання CNN.

За словами журналістів, Кремль ударами по Одесі хоче помститися українцям за вибух на Кримському мосту. Крім того, атаки на українські порти збігаються з виходом РФ із зернової угоди.

Видання пише, що українське зерно є ключем до світового продовольчого постачання. Ціни на пшеницю і кукурудзу на світових товарних ринках підскочили в понеділок, 17 липня. Потім вони знову зросли в середу, 19 липня, після атаки на порти в Україні. Тоді ж зникла надія на те, що Росія знову приєднається до чорноморської ініціативи.

Як розповів професор міжнародної торгівлі та економічного розвитку Університету Санкт-Галлена у Швейцарії Саймон Евенетт, без нової зернової угоди можна використати залізниці для доставки українського зерна до портів Румунії або Південно-Східної Європи. Однак усе впирається в час і гроші.

Крім того, Евенетт заявив, що Китай, теоретично, може втрутитися і натиснути на Росію, щоб та повернулася до зернової угоди. Так, китайські території сильно постраждали від посухи.

"Якщо ці посухи виявляться такими значними, як на цьому наголошують люди, то, можливо, Пекін буде змушений використовувати важелі тиску на Росію, щоб пом'якшити це", — сказав Евенетт.

Однак, як зазначив експерт, імовірність цього невелика.

Нагадаємо, що дипломат розповів, чи можна повернути РФ до зернової угоди. За словами парламентера Девіда Гарланда, наступна зернова угода, можливо, буде більш масштабною. Вона може бути пов'язана із закінченням війни.

За його словами, вийшовши із зернової угоди, РФ зробила дуже "драматичний" хід.

"Буде дуже важко повернути Росію в угоди. Зараз вони зайшли дуже далеко", — сказав Гарланд.

Крім того, у Білому домі попередили, що РФ може атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, щоб потім звинуватити Україну. Там заявили, що РФ уже заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.