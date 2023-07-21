Прийшов у ломбард — купив крадене: чи захищає закон українців від подібних історій

Не секрет, що подекуди злочинці використовують ломбарди для реалізації награбованого. Ці заклади не дають покупцям заставного майна гарантій, що та чи інша річ не крадена. Юристи кажуть: механізми захисту прав споживачів у цій сфері дієві. Однак погоджуються, що законодавство варто було б покращити.

У цілому механізм захисту споживачів у випадку протиправних дій ломбардів працює та є доволі дієвим, каже адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний. І більшість судових справ вирішуються на користь споживачів. Про це пише Фокус у новій статті "Золото, айфони, техніка: чому експерти пророкують ломбардам світле майбутнє".

За словами Дмитра Лазебного, судові справи за участю ломбардів найчастіше стосуються:

визнання недійсними договорів про надання кредитів і забезпечувальних договорів;

відшкодування збитків у зв’язку з неповерненням зданих у ломбард речей.

Чинне законодавство захищає українців від перепродажу їхнього майна ломбардами, кажуть юристи Фото: lombard.kh.ua

На думку Дмитра Лазебного, закон захищає українців від перепродажу крадених речей ломбардами. Він наголосив, що відповідно до ст. 388 ЦК України, якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише в разі, якщо майно:

було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;

вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння не з їхньої волі іншим шляхом.

Людина, яка знайде вкрадені у неї речі в ломбарді, має право витребувати їх.

"Також відповідно до ст. 661 ЦК України, у разі вилучення за рішенням суду товару в покупця на користь третьої особи на підставах, що виникли до продажу товару, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав", — зауважив адвокат.

Тобто якщо ви знайдете свої речі в ломбарді, то маєте право витребувати її на свою користь. Так само якщо ви придбали річ у ломбарді, яка є краденою і у вас її вилучили, то маєте право на компенсацію збитків, у тому числі й вартості товару.

Ви маєте право на компенсацію збитків у разі придбання краденого товару в ломбарді

На думку адвоката Валерія Кострюкова, покращити захист українців від використання ломбардів для легалізації краденого можна, якщо переписати ЗУ "Про фінансові послуги та фінансові компанії" в частині ломбардних операцій, а саме — прибрати з нього кримінальні та корупційні ризики. Зміни потрібно готувати за участі фінансистів, прокурорів, адвокатів-практиків і антикорупційних органів, додав адвокат.

Фокус раніше писав, що умови споживчих кредитів протягом повномасштабної війни майже не змінилися, а відсоткові ставки, як правило, навіть стали меншими, каже юрист Василь Гаращак. За його спостереженнями, деякі компанії відновили практику "акційних" відсотків, що додатково стимулює попит.

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проєкт закону, який пропонує обмежити ставки за кредитами для фінансових компаній, подавати дані щодо позичальника щонайменше до одного бюро кредитних історій і брати до уваги кредитну історію. Його ухвалення вирівняє умови кредитування банків і МФО, кажуть фахівці.