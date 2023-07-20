Чи загрожують проблеми: в НБУ пояснили, що буде з валютним ринком після "зернової угоди"

У Національному банку вважають, що найближчим часом вдасться мінімізувати втрати виручки від експорту.

Ситуація на валютному ринку України залишається спокійною навіть після скасування "зернової угоди" через вихід Росії. Про це заявив в інтерв'ю "Укрінформу" заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

За його словами, можливі втрати від скорочення експорту повністю абсорбовані надходженням міжнародної допомоги.

"Ми бачимо, що ті альтернативні маршрути поставок, які були налаштовані з початку повномасштабної війни, наш бізнес використовував максимально ефективно, що дало змогу компенсувати втрати від європейських заборон і перебоїв із роботою "зернового коридору", — сказав він.

У другому півріччі, як вважає Сергій Ніколайчук, ризики для нарощування експортної виручки будуть більшими, але стан справ на валютному ринку не викликає занепокоєння.

"На сьогодні ситуація на валютному ринку не викликає занепокоєння. Можливі втрати від експорту повністю абсорбовані надходженнями міжнародної допомоги", — зазначив заступник голови Нацбанку.

У НБУ очікують, що найближчим часом вдасться мінімізувати втрати виручки з огляду на вищу пропускну спроможність альтернативних каналів експортних поставок української продукції.

"Крім того, ми очікуємо, що агропродукція, яка не буде вивезена цього року, експортується 2024 року, що дасть змогу компенсувати втрати", — додав Сергій Ніколайчук.

Нагадаємо, у Кремлі 17 липня заявили, що не збираються продовжувати угоду про зерновий коридор. З 18 числа зерновий коридор не працює.

Тим часом у Мінагрополітики пояснили, як може працювати зернова ініціатива. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький каже, що є механізм, який може забезпечити існування зернової угоди навіть після виходу Росії.