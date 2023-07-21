Пенсії в Україні можуть знову перерахувати: кому підвищать виплати

Зараз, як зазначають у Мінсоцполітики, вивчають можливість підвищити виплати тим літнім українцям, які отримують найменші пенсії.

В Україні до кінця 2023 року можуть провести ще одну індексацію пенсій. Про це заявила в ефірі телемарафону 20 липня заступниця глави Мністерства соціальної політики Дар'я Марчак.

Вона пояснила, що зараз вивчають можливість підвищити виплати тим літнім українцям, які отримують найменші пенсії — менше 3-4 тисяч гривень.

"Ми робимо різні підрахунки зараз для того, щоб зрозуміти, яким чином ми можемо підвищити пенсії саме тим громадянам, які отримують найменші пенсії. Які сьогодні отримують пенсії до 3 або 4 тисяч гривень. Щойно в нас з'являться такі пропозиції, ми підемо до парламентаріїв і будемо просити їх цей механізм підтримати", — зазначила Марчак.

Заступник глави Мінсоцполітики також додала, що підвищити пенсійні виплати можуть завдяки вивільненню бюджетних грошей, які йдуть здебільшого на оборону, і спрямування їх на пенсійну сферу. Але у відомстві опрацьовують й інші варіанти.

Де в Україні найвищі пенсії

За підрахунками Пенсійного фонду України (ПФУ), найвищі пенсії виплачують у Києві. Так, за даними держструктури, кияни отримують 7 190 гривень. Трохи менше платять у Донецькій і Луганській областях — 6 601 гривню і 6 295 гривень відповідно.

А пенсіонерам у Дніпропетровській області щомісяця виплачують по 6 240 гривень.

При цьому, станом на 1 липня 2023 року, в Україні є 10,552 млн пенсіонерів. Розмір середньої виплачуваної пенсії становить 5 311 гривень.

Нагадаємо, 12 липня в ПФУ попередили, що перевірятимуть відповідність персональних даних одержувачів виплат реальності та позбавлятимуть у разі недостовірної інформації.

Також Фокус розповідав, що деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткові щомісячні виплати. Допомогу в розмірі понад 800 гривень зможуть отримувати пенсіонери, які відповідають чотирьом критеріям.