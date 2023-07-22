У Кремля новий план: Росія хоче повністю прибрати Україну зі світового ринку зерна, — FT

За словами журналістів, Путін запропонував "альтернативну" зернову ініціативу, яку офіційно представлять пізніше.

Росія просуває план поставок зерна в Африку, який також передбачає повне виключення України зі світового ринку продовольства. Про це пише видання The Financial Times із посиланням на три джерела, які знайомі з питанням.

За словами журналістів, глава Кремля Володимир Путін запропонував "альтернативну" зернову ініціативу. Згідно з пропозицією, Катар платитиме Москві за доставку російського зерна до Туреччини, яка потім розподілятиме врожай у "нужденні країни". Однак ні Катар, ні Туреччина не погодилися з ідеєю РФ.

Очікується, як зазначили у виданні, що офіційно РФ висуне цю пропозицію на саміті з лідерами африканських країн у Санкт-Петербурзі, який відбудеться наступного тижня. Також Путін планує поговорити про це з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у серпні.

Повідомляється, що прихильники України впевнені, що пропозиція Москви насправді є способом чинення додаткового тиску на Київ під час експорту зерна з окупованих територій.

"Минулого разу, коли вони обговорювали це, у нас були дуже сильні підозри, що зерно фактично буде вкраденим з України", — сказав високопоставлений чиновник ЄС.

За словами журналістів, подібну пропозицію РФ висувала ще минулого року. Так, Москва мала направити до Туреччини до 1 млн тонн зерна "на пільгових умовах". Катар мав оплатити рахунок, а зерно потім розподілили б між країнами Африки.

Нагадаємо, що 21 липня Білий дім назвав найімовірніший шлях вивезення українського зерна. За словами Джона Кірбі, зерно з України ймовірно експортуватиметься сухопутними шляхами. Утім, цей шлях менш ефективний порівняно з морськими маршрутами.

Також американські аналітики заявили, що Росія хоче показати, що зернова ініціатива без неї неможлива. За словами експертів, у Кремлі можуть зіпсувати відносини з країнами, які залежать від поставок зерна з України.