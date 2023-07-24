Деяких переселенців в Україні позбавлять виплат: коли та чому

Зі слів заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, українців, у яких заберуть виплати, попередять телефоном або електронною поштою.

Деякі внутрішньопереміщені особи (ВПО) виїхали з України, але продовжують отримати грошову допомогу від України. Тому з 1 серпня українців, які перебувають за кордоном, позбавляють виплат від держави. Про зміну порядку виплат для ВПО повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону.

"Якщо людина знаходиться за кордоном тривалий період, де обрала місце безпечного проживання, з 1 серпня такій особі не буде здійснюватися виплата", — сказала Дарина Марчак.

Вона зазначила, що деякі громадяни, які отримали статус ВПО, проте виїхали за кордон, отримують грошову допомогу від двох держав. Таким українцям скасують виплати від України. З її слів, факт виїзду чи в'їзду людини в Україні в автоматичному режимі фіксується в державних реєстрах, зокрема, в Державній прикордонній службі. Тому Україна отримує інформацію, коли особи зі статусом ВПО виїжджають чи повертаються.

Також грошову допомогу перестануть виплачувати ВПО, які повернулися на постійне місце свого проживання. Тоді як ВПО, які тимчасово повернулися до своїх будинків для вирішення своїх справ, а потім повернулися до безпечного регіону, продовжують вважатися ВПО.

Своєю чергою українців, яким скасують виплати, додатково повідомлять про це телефоном або електронною поштою. Марчак додала, що суми виплат для переселенців не змінилися: дорослі люди отримуватимуть по 2000 гривень на місяць, а діти та особи з інвалідністю — по 3000 гривень.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам можуть припинити виплату пенсій на карту, Це може статися в тому випадку, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більш ніж пів року.

ВПО, які виховують дітей та хочуть зайнятися власним бізнесом, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Для цього потрібно приєднатися до програми благодійного фонду.