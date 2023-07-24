Був хитрий план: що загрожувало "Сенс Банку", якби не націоналізація

За інформацією правоохоронців, колишні власники системно важливого банку розробили цілу схему, щоб вивести з банку всі гроші.

В Україні правоохоронці, ймовірно, розкрили схему, за якою колишні російські власники одного з найбільших банків країни хотіли збанкрутувати фінустанову. Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

У повідомленні не сказано, про який саме банк ідеться. Зазначається тільки, що це системно важливий банк, який нещодавно було виведено з фінансового ринку України для передачі під крило держави. У нашій країні такий банк тільки один — "Сенс Банк", який з 22 липня підпорядковується Міністерству фінансів України.

Зазначається, що колишні власники хотіли переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.

"Надалі, щоб приховати "сліди" угоди, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави", — ідеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки в головному офісі банку і в кабінетах топ-менеджерів. Як стверджується, там було знайдено докази незаконної діяльності. Її кваліфікують за ст. 110-2 Кримінального кодексу — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

За версією слідства, гроші, виведені з банку, могли б опинитися в Росії, де колишні власники ведуть бізнес у страховому секторі, телекомунікаціях і торгівлі.

Як націоналізували "Сенс Банк"?

Національний банк України (НБУ) 20 липня звернувся з пропозицією до уряду націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-Банк"), який був у власності бізнесменів із РФ, які перебувають під санкціями. Після початку тимчасового адміністрування з боку Фонду гарантування вкладів уряд України вирішив банк націоналізувати.

Нагадаємо, Фокус уже з'ясовував, що спричинить виведення з ринку "Сенс Банку", який вважався одним із системно важливих. u