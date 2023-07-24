Надбавки до пенсій: як українцям збільшити свої виплати

В Україні деяким літнім громадянам виплачують додаткові доплати, які залежать від кількох факторів. Фокус розповідає, хто і як може підвищити собі пенсію.

Українські пенсіонери можуть отримувати надбавки до своїх щомісячних виплат. Так, до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років можна оформити доплату по догляду, повідомляє видання "На пенсії".

Хто може розраховувати на надбавку?

На додаткові доплати можуть розраховувати кілька категорій українців. А саме:

особи з інвалідністю I групи;

одинокі особи з інвалідністю II групи, якщо вони потребують постійного стороннього догляду та досягли пенсійного віку;

одинокі особи з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;

одинокі одержувачі пенсії за віком або за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.

Як оформити надбавку до пенсії?

Її призначають після того, як здобувач надасть заяву (окрім осіб з інвалідністю I групи) і довідки МСЕК, а також на основі висновку лікарсько-консультаційної комісії про те, що громадянину необхідний постійний сторонній догляд.

Крім того, у заяві треба обов'язково вказати, що претендент на надбавку не має працездатних родичів, які можуть його утримувати. Згідно з Сімейним кодексом України, до уваги не беруться діти, які досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності.

Розмір виплати не змінювався вже багато років і станом на сьогодні становить 50 гривень на місяць.

Хто отримає підвищені пенсії в серпні?

Як відомо, у березні цього року в Україні стартувала індексація пенсійних виплат, яка тривала три місяці, тож деякі пенсіонери в серпні отримають підвищені виплати.

Надбавки варіюються від 100 до 1 500 гривень. Середній розмір підвищення склав від 400 до 700 гривень. Підвищену пенсію отримають:

держслужбовці;

працівники місцевого самоврядування;

нардепи;

науковці;

пенсіонери, які працюють;

постраждалі через аварію на ЧАЕС;

звільнені з військової служби.

Нагадаємо, в Україні існують заходи примусового виконання рішення судової інстанції, тому пенсіонери-боржники можуть позбутися 50% виплат.

Ще Фокус 21 липня писав, що деяким категоріям пенсіонерів до кінця року можуть підняти виплати. У Мінсоцполітики вивчають питання, як зробити більшими пенсії тим літнім українцям, які отримують менше 3-4 тисяч гривень.