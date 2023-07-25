Іпотека під 3%: чи просто купити житло в кредит та чому відмовляють банки

В Україні діє державна програма "єОселя", згідно з умовами якої у військовослужбовців, педагогів та лікарів є можливість оформити кредит на власне помешкання. Проте нерідко за заявками громадяни отримують відмову.

З жовтня 2022 по червень 2023 року включно за державною програмою "єОселя" було видано 1666 пільгових іпотек на загальну суму 2,28 млрд грн. Про це йдеться у даних Opendatabot.

Усього з моменту відкриття програми 43 939 громадян подали 139 846 заявок. Така кількість заявок пов’язана з тим, що одна людина може водночас подаватись у різні банки. Проте банки схвалили лише 47,6 тис. заявок. 36% виданих кредитів припадають на військовослужбовців, 35% — на поліцейських. Частка медичних працівників — 10% від загальної кількості пільгових кредитів.

До серпня 2023 року лише військовослужбовці, педагоги, науковці та медики мали право подавати заявки на пільговий кредит на купівлю житла. Але з 1 серпня у програмі зможуть взяти участь інші категорії громадян.

Хто з українців зможе отримати кредит за програмою "єОселя":

ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї.

Проте подача заявки на кредит не гарантує, що громадянин отримає позитивне рішення в банку. Наприклад, як пояснив Фокусу Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, розповсюдженими причинами відмов є невідповідність клієнта вимогам програми — наприклад, військовослужбовці мають проходити службу виключно за контрактом, або медичні чи педагогічні працівники мають працювати виключно в установах бюджетної або комунальної форми власності.

Одна з причин відмов у видачі позики - недостатні доходи заявника

"Другою основною причиною відмов є недостаній рівень офіційного доходу клієнта для обслуговування бажаної суми кредиту", — розповіла Фокусу Валерія Малахова, директорка департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанку. За її словами, іноді претенденти на участь у програмі неуважно ознайомлюються з її умовами. Також експертка вказує на те, що серед основних причин відмови – належність до пільгової категорії, негативна кредитна історія, недостатність доходів.

Детально про програму "єОселя" Фокус пише у статті "Кредити для військових і вчителів. Як купити квартиру за державною програмою "єОселя".

Раніше Фокус розповів, що українські банки у травні видали 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 мільйона гривень.