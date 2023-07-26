А пенсія, як в Євросоюзі. Чи можуть українці планово збільшити виплати

Окрім солідарної пенсійної системи, відповідно до якої працездатне населення фінансує виплати нинішнім пенсіонерам, в Україні існує недержавне пенсійне забезпечення. Кожен може накопичити самостійно додаткову пенсію — для цього в країні вже багато років працюють недержавні пенсійні фонди.

В Україні нараховується 63 недержавні пенсійні фонди (НПФ), 40 з них сконцентровані у м.Київ. Решта — розкидані у восьми регіонах країни. Сергій з Києва вже 5 років є учасником НПФ ОТП Пенсія. Відкладати собі на пенсію вирішив, коли йому виповнилося 29. Він сподівається накопичити на рахунку достатньо коштів, щоб отримувати пенсію не менше еквіваленту 400 доларів на місяць. Фокус дослідив тему недержавних пенсійних фондів.

Гроші у фонді: якою може бути приватна пенсія

"Коли я відкривав рахунок, треба було покласти щонайменше 300 грн, далі або докладаєш гроші, або ні — немає зобов'язання регулярно вносити певну суму грошей. Це мені дуже сподобалося, адже є заробіток — кладеш гроші, немає — не кладеш. Я намагаюся робити регулярний один платіж щомісяця. Спочатку це були 250 грн, потім 300 грн, потім 350 грн, зараз — 425 грн. Результативність фонду від місяця до місяця відрізняється, гарантованого прибутку немає", — пояснив Сергій.

На пам’яті Сергія, було два чи три випадки, коли за результатами місяця фонд пішов у мінус. Однак, каже, невдовзі "відіграв назад". За минулий місяць фонд заробив 0,7% доходу або 8,4% річних. Фонд щомісяця звітує перед учасниками про свої результати.

Фонд щомісяця інформує клієнтів про результати своєї дільності та про інструменти, в які інвестував кошти вкладників Фото: Pexels

"Мені приходить смс з інформацією, скільки надійшло коштів від мене на рахунок фонду і який на ньому залишок. Я можу відняти від неї ту, що була минулого місяця, і побачити чисту суму, яку мені нарахували саме за цей місяць. Також дають посилання на сайт, де можна переглянути, скільки і яких цінних паперів продали, скільки купили, скільки переклали і з якого банку", — розповів Сергій.

Каже: якщо не сподобається інвестиційна політика цього НПФ, може перевести кошти в інший приватний пенсійний фонд. За підрахунками Сергія, якщо кластиме щомісяця 425 грн, то за рік матиме 5100 грн і при виході на пенсію у 60 років акумулює на рахунку 132,6 тис. грн. Звісно, за умов хорошого інвестиційного менеджменту фонду фінальна сума має бути значно більшою. Серед причин, чому співрозмовник Фокусу вирішив взяти участь у програмі, — можливість передати кошти у спадок.

Скільки ж пенсії буде отримувати громадянин, що постійно робить внески в НПФ? Фокус порахував на сайті одного з недержавних фондів варіанти внесків та періоду виплат та отримав такі відомості:

Якщо робити внески щомісячно в розмірі 1000 грн впродовж 30 років, то накопичення на рахунку складатимуть 3,08 млн грн. За умови, що НПФ буде щомісячно впродовж 30 років платити учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 72,5 тис. грн. Якщо робити внески щомісячно в розмірі 2000 грн впродовж 20 років, то накопичення на рахунку складатимуть 1,83 млн грн. За умови, що НПФ буде щомісячно впродовж 30 років платити учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 43,3 тис. грн. Якщо робити внески щомісячно в розмірі 1500 грн впродовж 15 років, то накопичення на рахунку складатимуть 714 тис. грн. За умови, що НПФ буде щомісячно впродовж 20 років платити учаснику пенсію, середній розмір такої пенсії складе 11,3 тис. грн.

Якщо робити внески в НПФ щомісячно на 1000 грн впродовж 30 років, то на рахунку вдасться сконцентрувати 3,08 млн грн

Загалом дохідність НПФ залежить від дохідності інструментів, в які інвестуються кошти фонду. Тобто, якщо НПФ вкладає в ОВДП, то дохідність не може бути вища за ставки за ОВДП, які наразі становлять 15,5 — 19,75% річних.

Нині учасниками НПФ є 887,5 тисяч українців, тоді як економічно активне наслення країни — близько 12 млн осіб.

Також слід розуміти, що 60% від кожної пенсійної виплати оподатковується ПДФО та військовим збором (18%+1,5%). Такі ж ставки оподаткування застосовуються, коли людина отримує від НПФ одноразову пенсійну виплату.

Інші пенсійні фонди: як працює система недержавних пенсій

За підсумками 1 кварталу 2023-го, НПФ охопили 887,5 тис. осіб. Це — крапля в морі, якщо врахувати, що економічно активне населення України становить близько 12 млн осіб. За рік кількість укладених пенсійних контрактів не змінилася і станом на квітень складає 96,1 тисяч. Більшість учасників НПФ — це фізичні особи (89,3 тис. контрактів). З-поміж учасників переважають люди віком 25-50 років (50,2%), трохи більше чверті — 50-60 років, приблизно стільки ж у категорії 60+. А от серед молоді пенсійні програми не дуже популярні. Частка осіб до 25 років складає лише 0,5%. Цікаво, що у кожній віковій групі переважають чоловіки — 57,7% від загальної кількості учасників НПФ.

Сума пенсійних внесків на початок квітня становила 2,87 млрд грн, збільшившись на 6,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Пенсійні виплати склали 1,5 млрд грн (на 13,6% більше).

Понад 54% витрат Фонду, які відшкодовуються за рахунок внесків, становить оплата послуг з управління активами.

*дані НКЦПФР за 1 квартал 2023 року.

Аби захистити вкладення громадяни від інфляції, компанії, які управляють активами НПФ, можуть інвестувати кошти в інструменти з мінімальним ступенем ризику. Так, на 31.03.2023 р. переважними напрямами інвестування коштів НПФ були:

державні цінні папери (ОВДП) — 45,1%;

грошові кошти на рахунках у банках — 42,4%;

облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України — 6,7%;

об’єкти нерухомості — 2,5%;

дебіторська заборгованість — 1,3%.

За даними УАІБ, з 56-ти пенсійних фондів в адмініструванні компаній-членів за 1-й квартал 2023 року позитивну зміну одиниці пенсійних активів (дохідність) вдалося забезпечити 39-ти НПФ. При цьому, 8 фондів щонайменше компенсували втрати від споживчої інфляції (понад 20%), у 20-ти НПФ дохідність була на рівні або вище, ніж за строковими річними банківськими депозитами у євро, а у 5-ти – перевищила депозити у гривні, і 7 НПФ принесли більший квартальний дохід, ніж однорічні гривневі ОВДП.

Бути чи не бути: чи варто довіряти кошти НПФ

Основна перевага участі в НПФ — неможливість зняти й витратити кошти, коли заманеться.

"Внески в НПФ — це заощадження коштів на пенсію. Це однозначно варто робити тим, хто не має витримки і не може накопичувати ці кошти на старість в іншій формі. Більшість людей витрачають на якісь часто не дуже потрібні речі, спонтанні покупки. Якщо кошти перераховувати в ПФ, вони там знаходяться до отримання права на пенсію, інвестуються, зростає їх купівельна спроможність. Якщо вибрати правильний НПФ, якщо він правильно інвестує, зазвичай збільшується купівельна спроможність цих коштів", — каже голова інвесткомпанії "Універ" Тарас Козак.

Утім нині вибір надійних довгострокових інструментів, в які могли б інвестувати НПФ, в Україні дуже обмежений, каже Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital.

Фактично НПФ інвестують у ті ж інструменти, які доступні українцям. Зокрема, це ОВДП та депозити

"Зараз не той час, коли можна дивитися на наші НПФ, — пояснює він. — Якщо подумати, куди ж вони можуть інвестувати гроші, є тільки два інструменти — депозити і ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Інших у нашій країні фактично немає, щоб вони за надійністю відповідали. ПФ можуть інвестувати туди ж, куди й люди. Тобто немає ніякої переваги ПФ. Перевагою ПФ є те, що там сидять розумні люди, які розробляють стратегії, які дозволяють заробити гроші. А в нашому випадку немає широкого вибору інструментів, на основі яких робити такі стратегії. Відносити гроші в ПФ, який управлятиме вашими грошима і за це братиме немаленьку комісію, це, напевно, не дуже змістовно".

На тлі уповільнення інфляції та зростання вартості облігацій, дохідність НПФ має зрости, кажуть експерти.

"За минулий рік частка цінних паперів в портфелях НПФ скоротилася з 62,2% до 55,3%, — зазначає Григорій Овчаренко, керівник локальними активами групи ICU. — В той же час частка грошових коштів та депозитів зросла з 33,3% до майже 40% і продовжила зростати у першому кварталі, відображаючи песимістичні настрої керуючих активами".

В ICU наводять такі показники дохідності за 6 місяців 2023 та дають такий прогноз:

Дохідність багатьох НПФ має перевищити очікувану інфляцію за підсумками року

* прогнозна річна дохідність НПФ на основі даних за 6 місяців 2023 року та прогнозна річна інфляція на 2023 рік від НБУ. Дані: УАІБ, ICU

Григорій Овчаренко пояснює: за даними УАІБ, на початку року найбільшу частку активів НПФ складали ОВДП (48,5%), корпоративні облігації (5,5%) та нерухомість (2,7%).

"Акції, як найменш цікавий інструмент сьогодні, зайняли лише 1% в активах. Враховуючи стрімке уповільнення інфляції з одного боку та зростання вартості облігацій в очікуванні зниження облікової ставки, дохідність фондів має значно перевищити інфляцію. Щонайменше — на 3-5%", — каже Григорій Овчаренко

Купувати облігації: як українці можуть самостійно збільшити свою пенсію

Тим, хто має витримку не купувати новий айфон, щойно з’являються вільні гроші, фахівці радять інвестувати в цінні папери уряду — ОВДП.

"Сьогодні дохідність за ними 18 — 20%, а довгострокових — 21 — 22%, при тому, що інфляція очікується цього року близько 12%, різниця 8% — це збільшення купівельної спроможності. Це небагато, але якщо кожен рік їх заробляти, то вони примножать дуже серйозно", — переконаний Тарас Козак.

Участь в НПФ особливо актуальна для тих, хто піддається спонтанним покупкам і не вміє заощаджувати, кажуть фінансисти

Разом з тим фінансист застерігає від купівлі доларів.

"Інфляція в доларах теж дуже велика. За останній рік інфляція в США близько 8%. Тобто долар дешевшає. При інвестуванні важливо, щоб дохідність, тобто відсотки, які ви отримуєте, була вища за очікувану інфляцію. Тоді купівельна спроможність зростає", — пояснив Козак.

Проте, з огляду на незрозумілі перспективи національної валюти, про що Фокус вже неодноразово писав, звісно, валютні інвестиції все ж наразі виглядають більш зрозумілими громадянам, ніж звичайні накопичення кешу в гривні або розміщення депозиту під 12-14% річних (що точно не покриє рівень інфляції).

Після закінчення війни українці зможуть вкладати кошти в акції іноземних компаній, а примножені гроші відкласти на пенсію Фото: Unsplash

Фінансових інструментів, якими б могли скористатися українці, щоб самостійно накопичити на другу пенсію, мало, констатують фахівці. Так, акції вітчизняних компаній не дають потрібного доходу, а акції іноземних компаній зараз фактично недоступні.

"В умовах війни перераховувати кошти за кордон дуже важко. Можна невеликі суми через платіжні системи. Треба дочекатися перемоги, тоді ця можливість знову відкриється", — каже фінансист.

Тарас Козак радить спрямувати інвестиції в різні напрямки: частину заощаджень покласти в НПФ, на іншу — придбати ОВДП, і, якщо є можливість, здавати в оренду нерухомість.