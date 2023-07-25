Ремонт енергосистеми та запаси палива: Шмигаль розповів, як Україна готується до зими (відео)

За словами прем'єр-міністра, перед Міністерством енергетики поставлено завдання додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Також планується заготовити 1,8 мільйона тонн вугілля.

Національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення пошкоджених енергомереж. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 липня.

Як зазначає український прем'єр, енергетика є одним із пріоритетних напрямів. Так, у 2023 році в Україні вже відремонтовано 14,5 тисячі кілометрів повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання, а також посилено захист енергетичних об'єктів.

"Національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж. Рухаємося чітко в межах графіків", — відзвітував прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль також повідомив, що перед Міністерством енергетики поставлено завдання додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності.

Денис Шмигаль про підготовку до зими (03:00)

Щодо підготовки до зими теплоенергетики, за словами глави уряду, ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі. В українські газосховища вже закачано 11,7 млрд куб. м газу, що покриває майже 80% потреби споживачів.

Також повідомляється, що на складах зараз накопичено 1,5 млн тонн вугілля. Цей показник планують підвищити до 1,8 млн тонн.

"Відповідальних за підготовку до зими — Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, "Укренерго", "Нафтогаз" — закликаю до максимальної концентрації зусиль і до мобілізації ресурсів", — підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 21 липня в "Укренерго" закликали українців обмежити використання електроенергії в пікові години навантажень, з 16:00 до 23:00, щоб дати енергосистемі можливість відновитися.

Раніше, 4 липня, в "Укренерго" також повідомили, що Запорізька АЕС отримуватиме електроенергію з об'єднаної енергосистеми. Загалом із моменту повномасштабного вторгнення "Укренерго" понад 15 разів ремонтувало лінії, що живлять ЗАЕС.