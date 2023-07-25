На шляху до відновлення: у МВФ оцінили стан світової економіки

За словами головного фінансиста МВФ П'єр-Олів'є Горінчас, незважаючи на явні ознаки економічної активності, стабільності ще може завадити не тільки війна в Україні.

Світова економіка відновлюється від кризи, спричиненої енергетичною війною між Росією і Заходом швидше, ніж очікувалося. Так, Міжнародний валютний фонд (МВФ) 25 липня опублікував звіт "Перспективи розвитку світової економіки", у якому покращив на 0,2 в.п. (до 3%) прогноз зростання світової економіки у 2023 році. Зростання глобального ВВП у 2024 році очікується на такому самому рівні.

Так, за словами головного фінансиста МВФ П'єр-Олів'є Горінчаса, що попри стримані, але позитивні прогнози, говорити, що все добре — занадто рано. Він зазначив, що торгівля повернулася до рівнів, які фіксувалися ще до пандемії COVD-19, а ознаки економічної активності в І кварталі цього року, свідчать про стійкість глобальної економіки.

"Інфляція може залишатися високою і навіть підвищитися, якщо виникнуть нові потрясіння, зокрема пов'язані з посиленням війни в Україні та екстремальними погодними явищами, що призведе до більш жорсткої грошово-кредитної політики", — сказав П'єр-Олів'є Горінчас.

За даними економіста, зростання світової економіки протягом цього року очікується на рівні 3%. Тобто на 0,2% вище, ніж прогноз у квітневому огляді МВФ. Але це все ще значно нижче порівняно з 2022 роком, коли цей показник становив 3,5%.

Щодо 2024 року, то рівень економічного зростання у світі залишиться на рівні 3%, вважають у МВФ. Так, на думку аналітиків Фонду, глобальна економічна активність все ще зазнає тиску від підвищення ставок національних центробанків у рамках спроб боротьби з інфляцією.

Водночас у МВФ очікують, що світовий рівень загальної інфляції впаде з 8,7% у 2022 році до 6,8% у 2023 році та 5,2% у 2024. Ключовими факторами збереження інфляції будуть розвиток ринку праці та динаміка співвідношення заробітної плати і прибутку.

"Реальна заробітна плата знизилася приблизно на 3,8% у першому кварталі 2022-2023 років у розвинених країнах і великих країнах із ринками, що розвиваються", — зазначається в огляді.

"Одужанню" світової економіки, як вважають у МВФ, загрожують:

підвищення інфляції;

війна Росії проти України;

зрив Чорноморської зернової угоди;

кліматичний ефект Ель-Ніньо;

відставання в темпах відновлення китайської економіки.

Нагадаємо, за даними видання The Guardian, рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24%, і зараз за межею бідності опинилося понад 7,1 мільйона осіб. Найсильніше наслідки бідності відчуваються в сільській місцевості.

Водночас у Програмі розвитку ООН сказано, що дев'ять із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна з Росією затягнеться на весь 2023 рік.