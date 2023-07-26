Заборона на імпорт українського зерна: п'ять країн ЄС хочуть продовжити обмеження, — ЗМІ

Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина і Румунія виступають за те, щоб заборона ЄС на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшникової олії була продовжена до кінця року.

П'ять держав, які є частиною Європейського союзу, попросили продовжити дію заборони на імпорт чотирьох видів українського зерна. Про це пише CNN із посиланням на заяву міністра сільського господарства Іспанії Луїса Планаса Пучадеса.

Виступаючи в Брюсселі як президент Ради Євросоюзу із сільського господарства та рибальства, Луїс Планас Пучадес підтвердив, що деякі країни хочуть продовжити обмеження на імпорт низки українських продуктів до кінця року.

Йдеться про Польщу, Угорщину, Болгарію, Словаччину та Румунію, які межують з Україною. Крім зерна, згадана заборона стосується кукурудзи, ріпаку та соняшникової олії

Повідомляється, що обмеження на імпорт українських продуктів було введено для захисту місцевих фермерів від зниження цін через дешевше зерно, вироблене в Україні.

Водночас комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що блоку необхідно буде враховувати "нові обставини" під час розгляду питання про продовження, маючи на увазі вихід Російської Федерації із "зернової угоди".

Нагадаємо, що 25 липня Януш Войцеховський також заявив, що Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії із "зернової угоди".

Раніше, 24 липня, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр зв'язку Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас запропонували посилити транспортний маршрут між Україною та країнами Балтії, щоб забезпечити альтернативу для експорту українського зерна.

Як зазначили в The New York Times 25 липня, напад на зерновий ангар на річці Дунай, альтернативний експортний маршрут, що став економічним рятувальним колом для України та всього світу, ускладнює зусилля країни з експорту свого зерна.