В Україні хочуть по-новому видавати кредити: що потрібно знати клієнтам

У Національному банку придумали, як полегшити життя українцям, які часто користуються мікрокредитами.

Національний банк України (НБУ) планує запровадити обмеження ставок за мікрокредитами. А потім, можливо, регулятор встановить додаткові вимоги щодо оцінки платоспроможності позичальника з боку МФО (макрофінансові організації). Про це повідомила начальник управління із захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук під час Ukrainian Credit Conference, 26 липня.

Вона зазначила, що в НБУ вважають, що зниження ставок за мікрокредитами допоможе знизити частки непрацюючих кредитів.

"Самі МФО звертатимуть більше уваги на платоспроможність своїх клієнтів, перебудовуватимуть свої скорингові моделі так, щоб ризики неповернення кредиту звести до мінімуму", — розповіла Лобайчук.

З новими обмеженнями практика видавати по 40 кредитів клієнту, у якого немає грошей, щоб потім стягувати заборгованість у його родичів, закінчиться.

Як пояснила Ольга Лобайчук, з часом Національний банк може підвищити вимоги до оцінки платоспроможності позичальника з боку МФО.

Нагадаємо, нещодавно група депутатів підготувала законопроєкт №9422 для удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Основне його завдання — подолати "надвисоке ціноутворення на ринку мікрокредитування".

Суть проблеми в тому, що мікрофінансові організації підвищують ставки за кредитами, щоб перекрити великий відсоток неповернень раніше виданих позик. Ця причина змушує брати нові кредити, щоб погасити попередні.

Якщо Верховна Рада України підтримає законопроєкт, мікрофінансовим організаціям доведеться змінити свою модель ведення бізнесу. Наприклад, як пояснив Фокусу директор департаменту ризиків, член правління "Юнекс Банку" Юрій Мельничук, на ринку споживчого кредитування може відбутися серйозна революція.

"Модель, яку зараз використовують МФО, дозволяє їм забезпечувати високу доступність кредитів для широких верств населення завдяки надзвичайно високим ставкам. Фактично за цією моделлю кілька сумлінних позичальників перекривають збитки, отримані через несплату за кредитом десятка інших", — зазначив він.

З ухваленням документа гранична вартість споживчих кредитів знизиться до 365% річних, тому наведена вище кредитна модель МФО більше не зможе існувати, каже Мельничук.

До речі, раніше Фокус пояснював, чи можуть українці під час війни не повертати позики і що загрожує громадянам, які не оплачують кредити.