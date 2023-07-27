Благодійний фонд виплатить українцям 6600 гривень: як отримати допомогу
Фокус пояснює, що потрібно для отримання грошової допомоги від одного з українських благодійних фондів.
Деякі українські переселенці можуть розраховувати на нові грошові виплати від благодійного фонду "Деполь Україна". Про це повідомляє пресслужба організації.
Кому нададуть фінансову підтримку?
Зазначається, що виплати в розмірі 6 600 гривень призначені для переселенців із дітьми до 18 років, які зараз проживають:
- у Києві та області;
- у Харкові та області;
- в Одесі та області.
Подавати заявки можна за посиланням.
Загалом грошову допомогу можна отримати, якщо:
- є довідка ВПО не більше 90 днів на момент подання заявки;
- переїхали з тимчасово окупованих територій або територій проведення бойових дій;
- у сім'ї є діти до 18 років;
- не отримували протягом трьох останніх місяців грошової допомоги від інших організацій і фондів (крім допомоги від держави "єДопомога").
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Фінансова допомога доступна вразливим категоріям громадян серед ВПО, які постраждали від війни та тих, хто повернувся на своє постійне місце проживання в Україні.
Також на гроші можуть розраховувати сім'ї, яким раніше не допомагали інші міжнародні організації, і дохід яких становить менше ніж 5 400 грн на одну особу. Але вони мають належати до таких категорій:
- переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;
- громадяни, які не виїжджали після 24 лютого, але постраждали від військових дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнено);
- люди, які залишили через вторгнення ЗС РФ свої домівки, але вже повернулися на постійне місце проживання (зокрема й з-за кордону).
На які виплати можуть розраховувати ВПО у 2023 році?
Зазначимо, що незважаючи на складну економічну ситуацію держава продовжує виплачувати автоматично допомогу українцям, які опинилися в складній життєвій ситуації через війну. Розмір такої допомоги становить:
- 3 000 гривень — дітям і громадянам з інвалідністю;
- 2 000 гривень — іншим усім іншим громадянам.
Також нещодавно стало відомо, що ВПО, які виховують дітей і замислюються про власний бізнес, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Для цього потрібно стати учасником програми, яку курує один із благодійних фондів.