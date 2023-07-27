Благодійний фонд виплатить українцям 6600 гривень: як отримати допомогу

Фокус пояснює, що потрібно для отримання грошової допомоги від одного з українських благодійних фондів.

Деякі українські переселенці можуть розраховувати на нові грошові виплати від благодійного фонду "Деполь Україна". Про це повідомляє пресслужба організації.

Кому нададуть фінансову підтримку?

Зазначається, що виплати в розмірі 6 600 гривень призначені для переселенців із дітьми до 18 років, які зараз проживають:

у Києві та області;

у Харкові та області;

в Одесі та області.

Подавати заявки можна за посиланням.

Загалом грошову допомогу можна отримати, якщо:

є довідка ВПО не більше 90 днів на момент подання заявки;

переїхали з тимчасово окупованих територій або територій проведення бойових дій;

у сім'ї є діти до 18 років;

не отримували протягом трьох останніх місяців грошової допомоги від інших організацій і фондів (крім допомоги від держави "єДопомога").

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Фінансова допомога доступна вразливим категоріям громадян серед ВПО, які постраждали від війни та тих, хто повернувся на своє постійне місце проживання в Україні.

Також на гроші можуть розраховувати сім'ї, яким раніше не допомагали інші міжнародні організації, і дохід яких становить менше ніж 5 400 грн на одну особу. Але вони мають належати до таких категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

громадяни, які не виїжджали після 24 лютого, але постраждали від військових дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнено);

люди, які залишили через вторгнення ЗС РФ свої домівки, але вже повернулися на постійне місце проживання (зокрема й з-за кордону).

На які виплати можуть розраховувати ВПО у 2023 році?

Зазначимо, що незважаючи на складну економічну ситуацію держава продовжує виплачувати автоматично допомогу українцям, які опинилися в складній життєвій ситуації через війну. Розмір такої допомоги становить:

3 000 гривень — дітям і громадянам з інвалідністю;

— дітям і громадянам з інвалідністю; 2 000 гривень — іншим усім іншим громадянам.

Також нещодавно стало відомо, що ВПО, які виховують дітей і замислюються про власний бізнес, можуть отримати фінансову підтримку в розмірі 150 тисяч гривень. Для цього потрібно стати учасником програми, яку курує один із благодійних фондів.