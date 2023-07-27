Світло потрібне і взимку: чи будуть в Україні до грудня відремонтовані пошкоджені електростанції

В Україні повним ходом ідуть ремонти на підстанціях, високовольтних лініях, трансформаторних, а також на окремих теплових електростанціях. Фокус запитав експертів, якими є темпи підготовки енергосистеми до зимового періоду.

В Україні тривають ремонти пошкодженого росіянами обладнання, відбувається модернізація інфраструктури. Але взимку можливі будь-які сценарії, кажуть в компанії "Укренерго". "Ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути, так само як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально і ми спокійно, стабільно, в розслабленому режимі пройдемо зиму", — зазначає голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Відповідно до оприлюдненої нещодавно прем’єр-міністром Денисом Шмигалем інформації, "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж, пошкоджених ракетними обстрілами, а у підсумку після ремонтів різних об'єктів енергетичної інфраструктури в енергосистему буде додано 1,7 ГВт потужності.

"У ремонтах ми просуваємось, нагадаю, кошти були виділені компанії "Укренерго" — це близько 1 млрд євро, було виділене обладнання для ремонту пошкодженого, трансформаторів та іншого, я думаю, що до початку зими лінії високовольтних передач можуть відновити на 65-80%. Великі пошкодження на ТЕС, там зараз ведуться роботи", — зазначає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Нагадаємо, у травні "Укренерго" повідомила, що словацький оператор системи передачі SEPS передає компанії 8 вантажівок обладнання для відновлення магістральних підстанцій, що постраждали під час російських ракетних атак та обстрілів. Це обладнання загальною вартістю 1 мільйон євро допоможе відновити роботу кількох високовольтних підстанцій у різних регіонах України.

Проте експерти кажуть, що далеко не всі роботи з відновлення можуть бути зроблені цього літа, адже частина обладнання не підлягає відновленню, а нове може коштувати десятки мільйонів доларів та виготовлятися за індивідуальним замовленням впродовж понад 6-8 місяців.

"Коли мова про поточні ремонти, вони відбуваються, але ніхто не ставив за мету відновити, що розбито, і сподівань на повне відновлення системи не було і немає. Пошкодження енергетичних об’єктів дуже значні, певно, їх буде відчутно, якщо атаки повторяться, а вони повторяться. Система у складній ситуації – немає ресурсу на повноцінне відновлення вугільної генерації — на це грошей немає, а якщо б і були гроші, частина пошкодженого обладнання не підлягає відновленню, це обладнання, яке виробляється багато місяців", — каже Фокусу Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

Детально про стан енергетики й можливі блекаути восени та взимку 2023 року Фокус пише у новій статті "Блекаути неминучі. Чи варто українцям готувати генератори та павербанки, щоб пережити зиму".

Раніше Фокус також повідомив, що українців у пікові години навантажень, з 16:00 до 23:00, закликають обмежити використання електроенергії.