Ракети всюди долітають: у ЗСУ сумніваються про відновлення авіаперельотів в Україні (відео)

За словами спікера Командування ЗС Юрія Ігната, наразі всі аеродроми в Україні використовують для військових цілей, що викликає побоювання щодо безпеки польотів у таких умовах.

Компанія Ryanair з Ірландії планує розглянути можливість відновлення рейсів до України до кінця 2023 року, однак це залежить від успішного результату переговорів з українською владою про часткове відкриття повітряного простору для авіакомпаній. В Україні вважають, що під час активних військових дій малоймовірно, що цивільна авіація зможе відновити свою повноцінну роботу. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, офіційні заяви з'явилися у зв'язку з можливістю відновлення рейсів компанії Ryanair в Україну до кінця 2023 року, припускаючи успішні переговори про часткове відкриття повітряного простору. Однак, ситуація з війною викликає питання про безпеку польотів у таких умовах.

Ігнат додав, що зерновий коридор, який існував раніше, був закритий Росією, що додає складнощів у переговори про можливі гуманітарні авіаційні маршрути. Наразі всі аеродроми в Україні використовуються для військових цілей, і це є серйозною перешкодою для цивільної авіації.

"Сьогодні всі аеродроми в Україні, у нас десятки аеродромів різного призначення, є оперативними. У нас — війна і воєнний стан. Ви самі прекрасно знаєте. Думаю, цивільні компанії, які хочуть працювати в Україні, це справді приємно, що незважаючи на таку ситуацію, є охочі завоювати український авіаційний ринок. Питання про мирний час — як буде наша перемога, буде мирне життя, будемо запрошувати в українську державу всіх, хто хоче бути на ринку", — сказав він.

Нагадаємо, у квітні 2023 року стало відомо, що Ryanair планує повернутися в Україну після війни. Авіакомпанія Ryanair має намір створити 30 маршрутів на території України і протягом 12 місяців після повернення розмістити 12 баз.

Також стало відомо, що авіаперевізник Ryanair може до кінця року відновити авіарейси з Києва та Львова. Виконавчий директор Ryanair закликав дивитися на ситуацію оптимістично і навів як приклад Ізраїль, у якому, незважаючи на запуски ракет противником, авіакомпанії продовжують роботу.