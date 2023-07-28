Ракетами — по електростанціях: чи будуть взимку в Україні аварійні відключення

Наближення осені викликає неабияке занепокоєння, адже ЗС РФ можуть знову здійснювати удари по відремонтованих електростанціях і лініях електропередач. Фокус запитав у експертів, чи очікувати українцям на нові блекаути.

У новому осінньо-зимовому періоді можливі кількагодинні відключення світла в різних містах країни, адже існує висока ймовірність ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це пише Фокус у статті "Блекаути неминучі. Чи варто українцям готувати генератори та павербанки, щоб пережити зиму".

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, пояснює: швидше за все, ситуація з електроенергією буде складною, та навряд чи катастрофічною.

"Все залежатиме від інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру, від ефективності встановленого вже на станціях фізичного захисту й також, наскільки ефективно працюватимуть системи ППО. Зараз ми значно краще підготувалися до атак", — зазначає Харченко.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, вважає, що людей не потрібно лякати блекаутами, хоча ймовірність відключень усе ж існує.

"На мій погляд, ідеться про планові відключення, а не про ситуацію повної втрати контролю оператора над енергосистемою. Я не очікую великих блекаутів, а от планові відключення — тут ризики вищі, особливо в періоди великих морозів", — каже Володимир Омельченко.

Загалом опитані Фокусом експерти схиляються до думки, що навіть за умови відключень термін блекаутів для споживачів навряд чи триватиме довше ніж 24 години.

"Потрібно готувати генератори та павербанки. Існує вірогідність регіональних блекаутів. Я бачу небезпеку в атаках, у тому, що прилітатимуть ракети по станціях і підстанціях, але якщо їх не буде, я впевнений, що ми пройдемо сезон без істерик і суттєвих відключень", — каже Олександр Харченко.

Раніше Фокус писав, що українські енергетики активно ремонтують об’єкти, щоб підготувати енергосистему до осінньо-зимового періоду.