Росіяни за 9 днів знищили майже 180 тисяч тонн українського зерна, — МЗС (інфографіка)

Російськими обстрілами також пошкоджено 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

З моменту припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи" 17 липня, російські окупанти продовжили масовано обстрілювати портову інфраструктуру України, внаслідок чого знищили приблизно 180 тисяч тонн українського зерна за дев’ять днів. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Після виходу із "зернової угоди" Росія здійснила чергову серію воєнних злочинів, обстрілявши українські портові міста та зернові склади", — йдеться у дописі.

У МЗС повідомили, що за перші дев'ять днів після виходу із "зернової угоди" армія РФ:

пошкодили 26 об'єктів портової інфраструктури України;

пошкодили 5 цивільних суден;

знищили приблизно 180 тис. тонн українського зерна.

"Ми мусимо зупинити російські "голодні ігри" та забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", — наголосили в МЗС.

Відомо, що 17 липня, в Російській Федерації заявили про припинення дії "зернової угоди". У Кремлі не будуть продовжувати угоду, термін дії якої завершився і вона фактично виявилася зупинена.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що в ООН відповіли Путіну на пропозицію про "безкоштовне" зерно для країн Африки замість українського експорту. Антоніу Гутерріш переконаний, що вихід із зернової угоди в будь-якому разі торкнеться всіх. Це призведе щонайменше до підвищення цін на продовольство у світі.

До слова, 26 липня ЗМІ повідомили, що Китай готовий купувати крадене українське зерно за безцінь у Росії. Пекін керується не лише власною вигодою, а й планує діяти в інтересах економіки Кремля.