Зарплати українців стрімко зростають. Кому платять більше та чому в країні кадровий голод

Міграція за кордон та всередині країни, мобілізація та відтік кадрів до лав ЗСУ і благодійних та волонтерських проєктів – основні причини, чому у 2023 році роботодавці переживають гостру потребу у працівниках. Проте є ще одна причина – відновлення економіки, не завжди помітне та не у всіх секторах, проте компанії в Україні все ж активізують свою діяльність та потребують нових людей.

Маркетолог Валерія у 2022 році навесні виїхала за кордон, а восени повернулась додому, у Київ, проте знайти роботу за фахом одразу не змогла. "Я влаштувалась в магазин консультантом, потім пішла у логістичну компанію до відділу управління перевезеннями, а в березні цього року звільнилась та вирішила шукати роботу за спеціальністю, де у мене досвід 8 років", — розповідає киянка. За її словами, спочатку їй траплялись пропозиції маленьких фірм з мінімальним окладом, і вона вирішила почекати, не спішити влаштовуватись. "Вже в травні на моє резюме почали йти відклики з середніх та великих компаній, телефонували і з банків, я почала ходити на співбесіди, і отримала врешті пропозицію, де рівень зарплати навіть перевищив мої очікування відсотків на 20 точно", — каже Валерія. За її враженнями, з весни в Україні розпочався бум пропозицій від компаній, а середня зарплата у вакансіях вже в травні зросла не менше, ніж на 10-20% порівняно з пропозиціями початку весни. Фокус дізнався, як компанії шукають працівників та чи можливі цього року підвищення зарплат.

Потрібні люди: чому в Україні не вистачає спеціалістів

За даними Work.ua, під час повномасштабного вторгнення ринок праці України впав більше ніж в 10 разів і перейшов до роботодавця. "Кількість вакансій на Work.ua скоротилася із понад 100 тисяч у лютому 2022 року до 6 тисяч вакансій у березні 2022 року. При цьому конкуренція шукачів зросла у понад п'ять разів, коли на одну вакансію приходило понад 100 відгуків від шукачів. Станом на травень 2023 року ринок праці відновився на 90%, кількість вакансій на Work.ua перевищила 90 тисяч пропозицій, а конкуренція шукачів вийшла на довоєнний рівень (до 15 відгуків)", — розповіли Фокусу фахівці Work.ua.

Чим більше на ринку вакансій, тим сильніша конкуренція за спеціалістів, і тим швидше зростання зарплат Фото: work.ua

В той час, як кількість вакансій в Україні збільшується, шукачі мають більший вибір, а отже компаніям стало значно складніше залучати спеціалістів – на ринку діє закон конкуренції.

"Кількість вакансій досягла довоєнного рівня і, відповідно, конкуренція за кваліфіковані кадри також. Адже на фоні демографічного зменшення населення український бізнес відновлюється, розвивається, і зараз момент, коли багато компаній зіштовхується з нестачею кадрів", — зазначила в коментарі Фокусу Тетяна Брюханова, HRдиректорка мережі Фокстрот.

Світлана Тихоненко, керівниця Управління з розвитку бренду роботодавця ПУМБ, пояснює: продовжується проблема міграції та мобілізації професіоналів. "Ми, як і інші гравці банківського ринку, відчуваємо брак банківських фахівців, особливо тих, які спеціалізуються на корпоративному бізнесі", — каже Тихоненко.

Опитані Фокусом експерти кажуть, що влітку 2023 року на ринку відчувається дефіцит кадрів.

"Зменшилася кількість кандидатів, які перебувають в активному пошуку роботи, люди не готові змінювати роботу, поки триває війна. Також зросла кількість кандидатів, які знаходяться за кордоном та розглядають виключно віддалений формат роботи. Порівняно з попереднім роком, більше відчувається відпускний сезон", — зауважила Крістіна Фехер, директор департаменту управління персоналом ОТП Банку.

Кількість вакансій в Україні збільшується, пошукачі мають більший вибір – на ринку праці діє закон конкуренції

Певною проблемою для роботодавців в умовах війни стали побоювання спеціалістів, які часто відмовляються від пропозицій, адже не бажають втратити свою досить стабільну роботу.

Олег Білоусов, заступник директора департаменту по роботі з персоналом Креді Агріколь Банку, розповів, що через військові дії багато потенційних працівників (жінок) евакуювались за кордон, багато чоловіків були мобілізовані до ЗСУ, а хтось переїхав до більш безпечних регіонів країни. Відповідно, ринок кандидатів скорочується порівняно з 2021-2022 роком, і навіть великі компанії, які пропонують гарний соціальний пакет, відчувають "кадровий голод".

"Наразі люди неохоче змінюють роботу, адже в умовах нестабільної соціально-економічної ситуації в країні вони бояться втратити робоче місце та найбільше цінують захищеність та наявність стабільного доходу", — вважає експерт.

Шукають всюди: як відбувається процес пошуку персоналу влітку 2023 року

В той же час, хоча в Україні наявний дефіцит кадрів, компанії не схильні зупиняти свої плани із розвитку через те, що на ринку – недостатньо потрібних їм фахівців, вони розширюються, відкривають нові відділи та філіали, активно підбирають спеціалістів на відкриті посади як серед своїх працівників, так і на ринку, шукають і молодих – зокрема, через співпрацю з вузами та коледжами.

"Фокстрот продовжує відновлювати роботу своїх магазинів і розширює мережу, відкриваючи нові локації. Для торгового персоналу проводимо конкурси серед зовнішніх кандидатів, вакансії на керівні посади у магазинах, зазвичай, закриваємо співробітниками через внутрішні конкурси", — пояснила Тетяна Брюханова.

Досить часто компанії залучають персонал через сайти для пошуку роботи. Проте це не єдиний канал. "Використовуємо як сайти з пошуку роботи (Work, Rabota, Dou, LinkedIn), так і прямий пошук, рекомендації. Співвідношення – 50/50. Для закриття вакансії в середньому необхідно 2 місяці, для рідкісних вакансій – від 4 місяців", — розповіла начальниця управління по роботі з персоналом банку "Південний" Юлія Тітуренко.

Зараз компаніям потрібні нові кадри - усе через війну, адже багато працівників - мобілізовані до лав ЗСУ Фото: Getty Images

Загалом експерти кажуть, що для закриття вакансій використовують і внутрішній кадровий резерв, а також рекомендації співробітників, соціальні мережі і, як було вже згадано, співпрацю з університетами.

"Найкраще працюють особисті рекомендації. Щодо строків закриття вакансій, попри війну, вони залишилися незмінними. В середньому, залежно від рівня позиції та професійних обов’язків, процес пошуку нового співробітника триває від 7 до 60 днів", — зазначає Світлана Тихоненко.

Вікторія Білякова, PR-менеджерка Work.ua, пояснює: зараз компанії стали активніше розвивати бренд роботодавця, бо що сильніше бренд, то охочіше кандидати хочуть працювати на нього. Також деякі роботодавці знижують вимоги відбору, щоб розширити воронку, звернувши увагу на тих кандидатів, які раніше не підходили під їхні вимоги.

Щоб перекрити кадровий дефіцит, компанії шукають молодь у вузах та пропонують стажування та працевлаштування Фото: Flickr

За словами Тетяни Брюханової, мережа Фокстрот активно розвиває напрямок залучення молодих спеціалістів. "Зокрема, плануємо запрошувати молодих людей, які щойно закінчили навчання та мріють про гарний старт у своїй професійній кар'єрі. У цілому для залучення персоналу ми використовуємо як класичні джоб-сайти, так і соціальні мережі. Таким чином, кожен може швидко залишити відгук на вакансію або відразу записатись на співбесіду", — каже HRдиректорка мережі Фокстрот.

Коли підвищення? Як змінюються зарплати та що з ними буде восени 2023 року

З осені минулого року роботодавцям доводиться переглядати рівень оплати для своїх працівників. Це пов’язано із загальним трендом – середня зарплата по ринку у різних галузях зростає. "За останній рік, у зв'язку із значним рівнем інфляції, ми здійснили два суттєвих підвищення: у жовтні 2022 року – на 15% та в червні 2023 року – на 15%", — розповіла Світлана Тихоненко. А Олег Білоусов повідомив, що банк за період з липня 2022 по липень 2023 збільшив розміри окладів в середньому на 20-25%.

Багато компаній планують підвищувати зарплати своїм працівникам у 2023 році Фото: work.ua

"Основним фактором визначення бюджету переглядів зарплат наразі є інфляція. При цьому застосовуються два основні підходи: індексація окладів для всіх працівників, як відповідь на зростання інфляції, та точкові перегляди ключовим працівникам, де розміри підвищення можуть бути більшими ніж середній рівень підвищення", — каже експерт.

Далі протягом 2023 року роботодавці в країні готові переглядати рівень заробітної плати. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

"Підвищення зарплат усім наявним працівникам — у планах 63% роботодавців. Тож більшість роботодавців планує підвищення зарплат усім або деяким категоріям працівників цього року чи коригуватиме відповідно до інфляції. 79% респондентів поділилися цим наміром. Приблизно у 63% компаній підвищення зарплат стосуватиметься усіх працівників, решта збільшить оплату праці тільки ключовим співробітникам", — каже Вікторія Білякова.

Частково кадровий голод пов'язаний з активною міграцією - громадяни переїхали на захід країни, а багато хто і за кордон Фото: inlviv.in.ua

"Ми дуже уважно стежимо за змінами на ринку праці. По прогнозу на 2023 рік зростання у нашому сегменті становитиме біля 15% в залежності від регіону та посади. Наші співробітники можуть розраховувати на офіційне працевлаштування, виплату лікарняних та відпускних, а також можливість кар'єрного росту", — каже Тетяна Брюханова.

Тож, на осінь 2023 року загальний прогноз експертів – підвищення заробітних плат як в цілому усім працівникам компаній, так і окремим працівникам, щоб утримати їх від можливих намірів змінити місце роботи. "Відбуватиметься поглиблення конкуренції компаній за критичні позиції, що відображатиметься на матеріальній складовій таких працівників/вакансій (відсоток підвищення зарплатні буде для них більшим, ніж для інших). При цьому підвищення відбуватимуться (і вже відбулися) для більшості позицій", — зазначила Крістіна Фехер.

Роботодавці готові підвищувати зарплати, хоча інколи йдеться не про всіх працівників, а про найцінніші кадри Фото: УНІАН

Зазвичай у підвищенні зарплат компанії спираються на дані показника інфляції. Проте деякі компанії враховують і рівень девальвації гривні. "Наприкінці минулого року, через значне зростання курсу валют, ми провели додаткове коригування заробітних плат наших ІТ-фахівців та ключових працівників, аби залишатись конкурентоспроможними в порівнянні з тими ІТ-компаніями, де заробітну плату розраховують у валюті", — говорить Катерина Кубай, начальниця центру компенсацій та пільг департаменту менеджменту персоналу Укрсиббанку.

Премії, бонуси, йога: як компанії мотивують своїх працівників

Коли ринок перетворився з ринку роботодавця на ринок шукача, багато компаній замислились над мотиваційними пакетами. Звісно, великі гравці і до війни мали певні мотиваційні складові, які використовували для підтримки та утримання своїх кадрів.

У Work.ua зазначають: мотиваційні пакети для персоналу існували майже завжди, а для додаткової мотивації роботодавці можуть пропонувати матеріальні стимули (грошові заохочення, премії тощо) та нематеріальні стимули (навчальні програми для співробітників, коригування робочого графіка тощо). Зараз на перший план вийшла нематеріальна мотивація.

"Ми проводимо навчання, тренінги, залучаємо наших співробітників до нових проєктів, частину з яких ініціюють безпосередньо їх колеги. Прикладом став проєкт із створення мультфільмів про цінності компанії, який працівники створили повністю власними силами", — розповіла Тетяна Брюханова.

Компанії намагаються запроваджувати різні мотиваціні програми - це й навчання, командні заходи, спортивні змагання Фото: Getty

Зрозуміло, що під час війни роботодавці більше уваги приділяють питанням безпеки та різноманітної допомоги своїм працівникам. "Допомагаємо нашим працівникам з розміщенням в евакуації, компенсуємо тимчасову оренду житла, підтримуємо тих, чиє житло постраждало та хто опинився у складних життєвих обставинах, максимальну увагу приділяємо підтримці наших мобілізованих та їх родин", — розповіла Катерина Кубай.

Головні мотиваційні заходи компаній у 2023 році

ринковий рівень заробітної плати, премії;

медичне страхування, страхування життя;

психологічна підтримка;

програми з матеріальної допомоги постраждалим внаслідок агресії;

допомога мобілізованим працівникам та їх родинам;

надання можливості дистанційної роботи;

програми з навчання;

курси англійської мови;

курси йоги;

абонемент у спортзал.

Велику увагу наразі приділяють і можливостям кар’єрного зростання всередині компанії. "Пріоритет надається внутрішнім кандидатам, що створює кращі можливості для вертикального та горизонтального професійного розвитку колег", — зазначив Олег Білоусов.

Восени цього року багато компаній та банків здійснять перегляд рівня компенсацій – ймовірно, збільшать їх на 5-15%

Зараз, коли компаніям вкрай важливо утримати спеціалістів та запобігти відтоку цінних кадрів, мотиваційні проєкти мають надто важливе значення, кажуть опитані Фокусом фахівці.

"У компанії діє багато індивідуальних та командних мотиваційних програм. Кожна з них спрямована на те, щоб підтримати не лише одноразові успіхи спеціаліста, а спонукати його постійно демонструвати прогрес у власних, командних цілях та цілях компанії, а також відстежувати свій професійний ріст", — розповіла Тетяна Брюханова.

Звісно, одним із ключових мотиваційних заходів для роботодавців у 2023 році залишається заробітна плата та премії. Опитані Фокусом експерти вважають, що восени цього року багато компаній та банків здійснять перегляд рівня компенсацій – ймовірно, збільшать їх на 5-15%. Проте багато роботодавців також і утримаються від перегляду рівня компенсацій, адже вже переглянули зарплати своїх працівників протягом січня-липня 2023 року.