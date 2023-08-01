Програма "єОселя" розширила коло учасників: хто може брати пільгову іпотеку

Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

1 серпня набули чинності ухвалені Кабінетом міністрів України зміни до Постанови КМУ №85, згідно з якими розширено категорію громадян, які можуть оформити пільгові іпотеки за програмою "єОселя". Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія".

"єОселя під 7% орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни. Придбати квартиру можна буде лише в будинку не старшому трьох років або такому, що зводиться", — зазначили у компанії.

Учасниками програми можуть стати наступні категорії громадян:

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї.

Повідомляється, що такі категорії громадян зможуть розраховувати на іпотечні ставки у 7%, якщо квартира буде відповідати двом параметрам:

будинок не старше трьох років;

будинок, що зводиться акредитованим банком-партнером забудовником

Зазначається, що перелік банків партнерів доступний на сайтах самих банків. Наразі в програмі беруть участь 5 банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank.

Вимоги щодо нормативної площі та граничної вартості при цьому зберігаються: не більше 52,5 кв. м на одного плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сімʼї.

У компанії додали, що умови участі у програмі "єОселя" для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців при цьому залишаються незмінними, вони можуть отримати пільгову іпотеку під 3% річних.

Наголошується, що від початку роботи програми "єОселя" вже видано понад 3 мільярди гривень кредитів. Завдяки цьому більш ніж 2,2 тисячі українських родин вже придбали власне житло.

Важливо знати, що наявний фінансовий ресурс дозволить забезпечити близько 5-6 тисяч кредитних угод.

Щоб подати заявку на участь у програмі необхідно:

обрати в мобільному застосунку "Дія" послугу "єОселя"; заповнити інформацію про склад сім’ї та дохід; вказати інформацію про житло, яке плануєте купити в кредит; обрати банки й завірити заявку своїм "Дія.Підписом"; отримати відповідь від банків.

Детально про програму "єОселя" Фокус розповів 25 липня у статті "Кредити для військових і вчителів. Як купити квартиру за державною програмою "єОселя".

Раніше, 20 липня, Фокус розповів, що українські банки у травні видали 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 мільйона гривень.