До кінця грудня 2023: Райффайзен вирішив ще трохи залишитись у Росії

Австрійські власники Raiffeisen Bank International шкодують, що будуть мати збитки через продаж або відділення російського банку.

Очільник австрійської групи компаній Raiffeisen Bank International Йохан Штробль заявив, що компанія переносить вихід бізнесу групи з Росії ще на пів року — до кінця грудня 2023. Про деталі заяви ідеться у повідомленні агентства "Интерфакс".

Заява пролунала під час онлайн-конференції з аналітиками, ідеться у повідомленні агентства. СЕО RBI нагадав, що компанія планувала здійснити спін-офф (spin-off) до кінця вересня 2023 року. Однак дату перенесли: "На сьогодні це є малоймовірним", — сказав керівник австрійської компанії.

Нова дата спін-офф — кінець грудня 2023 року. При цьому зазначається, що ідеться про "потенційне" завершення бізнесу у РФ — схоже, це питання все ще не вирішено остаточно. Також є пояснення щодо причин відтермінування: очікують отримати більше інформації протягом найближчих "пари тижнів".

Ба більше, Штробль пояснив, що розглядають альтернативний варіант виходу — продаж активів у Росії. На його думку, це навіть більш вірогідний варіант. З його слів, в Росії є бажаючі придбати Raiffeisen Bank, однак відзначив, що пропонована ціна завдасть збитків австрійській компанії.

Зазначимо, спін-офф — це один з видів реорганізації, коли від основної компанії відділяється один з підрозділів: цей підрозділ починає функціонувати, як окремий бізнес.

Нагадаємо, НАЗК назвала австрійську компанію Райффайзен Банк міжнародним спонсором війни. Вказується, що ця фінансова установа входить в коло інтересів пропутінських олігархів Аркадія та Бориса Роттенбергів, у 2022 році сплатила пів мільярда рублів податків у російський бюджет, дає військовим ЗС РФ кредитні канікули та функціонує на території окупованих частин Донецької та Луганської областей.

У Росії працює група компаній Райффайзен — крім банківської сфери, у групи там є ще лізинг та страхування. Санкції накладені лише на ТОВ "Райффайзен-Лізинг" і лише Україною. Через санкції до материнського банку (через присутність у РФ) український "Райффайзен Банк" втратив можливість участі в урядовій програмі "5-7-9%", яка має на меті видавати пільгові кредити українському бізнесу.

Нагадуємо, раніше в НБУ відреагували на намір Raiffeisen Bank International вийти з бізнесу у РФ — тоді зазначили, що бачать поки що "готовність до скорочення ділової активності", але не бачать "чіткого плану".

Днями в Україні націоналізували "Сенс Банк" — банк належав олігарху Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями.