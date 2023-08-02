Неефективне управління: чому в Раді хочуть розігнати АРМА

В Україні активами росіян займається не один державний орган. Проте результат їх роботи сумнівний, адже у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії надійшло менше 26 млрд грн, тоді як потрібно понад 400 млрд доларів. У Раді кажуть: найперше — погано працює агентство АРМА.

За даними Мін’юсту, нині вже стягнуто майно 20 підсанкційних осіб, які мають активи в Україні, при цьому таких встановлено 342. Про це пише Фокус у новій статті "Російські мільярди.Чому пробуксовує конфіскація активів РФ в Україні".

За словами Ірини Кобець, радниці LCF Law Group, керівниці судової практики, долю підсанкційних активів визначає Кабмін. Він може доручити тимчасове управління ними Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Фонду державного майна України, військовим адміністраціям, іншим органам державної влади та суб’єктам господарювання державного сектора економіки.

Кабмін може передати активи росіян в тимчасове управління АРМА

"За законом, від певної суми арештовані активи передаються АРМА (від 517,8 тис. грн — Фокус), коли це вже конфісковані активи, то цим займається ФДМУ", — пояснив народний депутат, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Ярослав Железняк.

Тобто АРМА шукає управителя для активів, які належать громадянам РФ. Якщо за рішенням ВАКС актив націоналізують, його Кабмін передає ФДМ і виставляє на продаж, як державну власність.

Сумнівна ефективність: скільки активів розшукало АРМА

З початку поточного року, за даними агентства, АРМА розшукало частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю — понад 27,6 млрд у гривневому еквіваленті. Зокрема, у травні 2023-го фахівцями АРМА розшукано:

грошові кошти та корпоративні права (частки в статутних капіталах) на суму більше понад 3,5 млрд грн;

26 майнових прав інтелектуальної власності;

644 об’єктів житлової та нежитлової нерухомості;

799 земельних ділянок;

795 одиниць транспорту;

136 одиниць с/г техніки з комплектуючими;

10 одиниць іншого майна (товарів).

В АРМА на запит Фокусу не повідомили про долю російських активів, вже переданих в управління Агентству.

Експерти критикують відомство за непрозорість.

"Ми не бачимо взагалі, що де арештовано і має бути чи є в АРМА. Тобто сказати чи перевірити, скільки там аміаку, калію, готелів чи цілих підприємств зараз арештовано ми не можемо", — зауважив Ярослав Железняк.

У Раді відкидають аргументацію АРМА не відкривати реєстр арештованих активів забороною СБУ

У коментарі Фокусу він наголосив на тому, що відомство не відкриває доступ до реєстру арештованих активів, бо мовляв заборонила СБУ. Хоча це, каже Железняк, неправда.

АРМА не можливо реформувати, там глибоко вкорінилася корупція, каже нардеп Железняк Фото: ukrinform.ua

"В АРМА все крадуть. АРМА — той орган, що не піддається реформуванню. Починаючи з відсутності реєстру всіх арештованих активів, на який платники податків витратили 60 мільйонів, і закінчуючи продажами через "Прозорро", — резюмував депутат.

Нагадаємо, країни світу також намагаються заморозити активи РФ, щоб стягнути їх для відбудови України. Так, Європарламент має намір конфіскувати заморожені активи Центробанку Росії в рамках розроблення нового, 12 пакету санкцій.

Також Фокус писав, що на думку адвоката Олександра Чебаненка, для передачі Україні заморожених резервів й іншого майна РФ не потрібно підписувати міжнародний договір. Єдиним реальним правовим інструментом для конфіскацій і репарацій на користь українців і України є спеціально створений міжнародний воєнний трибунал.