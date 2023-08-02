Пенсії в Україні: хто в серпні може отримати надбавку до соціальних виплат

Деякі категорії громадян можуть отримати одноразову доплату від 450 гривень до 3100 гривень.

У серпні 2023-го року деякі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на одноразову надбавку до соціальних виплат. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

Повідомляється, що протягом 2023-го року в Україні пройшло вже три індексації пенсій. Однак більше до кінця року не передбачено жодних перерахунків для пенсіонерів. У серпні індексація також не передбачена.

Однак, як зазначили журналісти, деякі категорії громадян можуть отримати одноразову доплату від 450 гривень до 3100 гривень. Так, надбавку отримають ветерани війни та члени їхніх сімей, інваліди війни, жертви нацистських репресій, постраждалі учасники Революції Гідності, особи, які мають особливі заслуги перед країною.

Видання пише, що розмір доплати визначається індивідуально. Так, вона залежить від категорії, до якої належить одержувач:

інваліди війни 1-ї групи — 3100 гривень, 2-ї групи — 2900 гривень, 3-ї групи — 2700 гривень;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в'язні концтаборів — 1000 гривень;

особи з особливими заслугами перед країною — 3100 гривень;

члени сімей військовослужбовців, які загинули, — 650 гривень;

Також у матеріалі йдеться про те, що учасники війни та колишні в'язні концтаборів, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога зможуть додатково отримати 450 гривень.

Також повідомлялося, за яких умов ПФУ може забрати у громадян виплати. Держава може позбавити громадян пенсії, якщо виплати здійснювалися за фальшивими документами або одержувач певний час проживав за кордоном.