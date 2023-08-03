Нові податки для бізнесу: що змінилось для ФОП з 1 серпня

Парламентарі скасували пільгове оподаткування, яке встановили на початку війни. Деякі категорії підприємців все ж зберегли можливість платити менше або не платити зовсім.

З 1 серпня починають діяти зміни до Податкового кодексу, внесені законом №3219-IX від 30.06.2023. Парламентарі скасували певні рішення, прийняті на початку російського вторгнення: що змінилось в системі сплати податків розібрався Фокус.

30 червня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8401. На початку 2023 року законопроєкт ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, якого підтримав голова податкового Комітету ВРУ Данило Гетманцев та голови ще шести комітетів парламенту. Законопроєкт скасовує пільги, які отримали підприємці на початку війни — вважалось, що послаблення податків допоможе бізнесу протриматись у складні часи. Довоєнний рівень оподаткування повертається вже з 1 серпня 2023 року. Також повертаються податкові перевірки та посилюється контроль за використанням РРО/ПРРО.

Податки для ФОП 3 групи: які зміни з 1 серпня

ФОП, а також юридичні особи, які сплачували єдиний податок і перебували у 3-ій групі платників, з 1 серпня повинні працювати за наступними правилами:

скасовується єдиний податок розміром 2% від доходу (тобто скасовується "спрощена система з особливостями оподаткування");

можна подати заявку на переведення на іншу систему оподаткування;

якщо заявки на переведення не подати, то компанія (фізособа) автоматично повертається на ту систему, на якій перебувала до переходу на систему 2%.

Отже, починаючи з 1 серпня, ФОП 3 групи фактично будуть змушені перебувати на системі оподаткування 5%.

Податки ФОП 1 та 2 групи: які зміни з 1 серпня

Для ФОП, які перебували на спрощеній системі оподаткування і входили до 1-ої та 2-ої групи платників, запроваджуються новації, які діють по-різному для різних категорій підприємців:

якщо ФОП зареєстрований в регіоні, де не відбуваються бойові дії або на неокупованій території, то він зобов'язаний сплачувати єдиний податок;

якщо ФОП зареєстрований в регіоні, де відбуваються бойові дії або на окупованій території, то він має право не сплачувати єдиний податок.

Отже, якщо раніше дозволялося ФОПам не сплачувати єдиний податок, то тепер таке право мають лише ті, хто зареєстрований на окупованих територіях та у районах ведення бойових дій.

Чи відновлюють перевірки платників податків

Парламент законопроєктом №8401 відновив також певні види перевірок ФОП та юридичних осіб:

на звернення платника податків;

в частині позапланових перевірок СГД, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства;

з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, зокрема постійні представництва;

перевірки (планові та позапланові) осіб, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

в частині контролю за трансфертним ціноутворенням;

позапланових перевірок СГД, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та валютної виручки за експортними операціями;

документальних перевірок у разі припинення діяльності.

Штрафи за РРО/ПРРО

Як раніше повідомила Фокусу податкова консультантка Олександра Томашевська, закон передбачає поновлення штрафник санкцій для тих, хто ігнорує використання РРО. Проте розмір штрафів знижено: штраф складе 25% суми операції без РРО при першому порушенні і 50% суми операції за кожне повторне порушення. "Можу порадити дотримуватися вимог закону щодо касової дисципліни, тому що податкові органи можуть практикувати контрольні закупки", — каже Олександра Томашевська.

Штрафи за порушення у порядку використання РРО/ПРРО відновлюються, але мають певні особливості:

штрафи застосовують лише до підприємців, які працюють на неокупованих територіях та у місцевості, де не відбуваються бойові дії;

розмір штрафів зменшується — не 100%/150%, а 25%/50%.

За які порушення щодо РРО/ПРРО штрафуватимуть

Штрафи за порушення у використанні РРО/ПРРО накладатимуть при таких порушеннях:

незастосування РРО/ПРРО;

невидача розрахункового документа;

видача розрахункового документа на неповну суму покупки.

Раніше Фокус писав детально про особливості податкових новацій, які починають діяти з серпня 2023 року. Експерти зазначають, що підприємець, який у 2023 році перейшов з єдиного податку на загальну систему, може повернутись до попередньої системи, але має пройти спеціальну процедуру.

Також Фокус повідомив, що Міністерство фінансів стурбоване розміром коштів, які за кордоном витрачають українці. За підрахунками НБУ, ідеться про 2 млн дол. на місяць — за них купують закордонні, а не українські товари та послуги.