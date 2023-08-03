Пенсія в Україні: хто в серпні може звернутися за одноразовою надбавкою

До 24 серпня деякі категорії українців можуть отримати одноразову виплату в розмірі від 450 до 3100 гривень.

У серпні деякі категорії громадян зможуть отримати додаткові виплати від держави. Так, виплати громадяни отримають до Дня незалежності України. Про це повідомили в Головному управлінні пенсійного фонду України в Донецькій області.

Так, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 21.07.2023 № 754, для деяких громадян передбачена грошова виплата до 24 серпня. Йдеться про осіб, які мають статус ветеранів війни, а також жертв нацистських переслідувань.

Повідомляється, що українські громадяни зможуть отримати грошову виплату в розмірі від 450 гривень до 3100 гривень залежно від категорії.

Хто зможе отримати одноразову виплату

Виплату від держави до Дня незалежності України зможуть отримати:

учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання зможуть отримати по 450 гривень;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни отримають по 650 гривень;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання отримають по 1000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною можуть розраховувати на 3 100 гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни та репресій I групи отримають 3100 гривень, II групи — 2 900 гривень, а III групи — 2 700 гривень.

Повідомляється, що звернутися по виплати потрібно до територіальних органів Пенсійного фонду України. Необхідно принести заяви та документи, які підтверджують особу, статус і номер поточного рахунку уповноваженого банку. Крім того, тим, хто отримує пенсію або щомісячне довічне утримання, виплати призначатимуться в автоматичному режимі.

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді розповіли про розмір виплат для дитини військового, зниклого безвісти. Діти та непрацездатні члени сім'ї зниклого безвісти військового мають право на пенсію, незалежно від страхового стажу годувальника. Однак розмір цієї пенсії залежить від певних обставин.