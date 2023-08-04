50% знижки на оплату комуналки: як українцям отримати додаткові пільги від держави

Пільгу або житлову субсидію можуть отримати прийомні сім'ї, у яких щонайменше проживають троє чи більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Сім'ї, у яких проживають прийомні діти, можуть отримати 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

"Сім'я, в якій проживають прийомні діти, має право на пільги, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (3760 грн)", — йшлося в повідомленні.

Таким сім'ям пільга у розмірі 50% знижки надається на оплату житла (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно там проживає, та 10,5 квадратних метрів додатково на сім’ю), на оплату комунальних послуг (газ, електрика та інше) та на скраплений балонний газ для побутових потреб. Також пільга діє на вартість палива, якщо будинок без центрального опалення.

Якщо середньомісячний дохід родини в розрахунку на одну особу перевищує податкову соціальну пільгу (3760 гривень), то сім'я може отримати житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. При її призначенні до складу домогосподарства прийомної сім’ї включаються діти, які не зареєстровані в будинку, але фактично там проживають, зокрема, на них розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування. Тоді як доходи таких дітей не враховуються для призначення субсидії.

Зазначили, що один із батьків-вихователів прийомної сім’ї, у яких щонайменше проживають троє чи більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, може звернутися до ПФУ для призначення пільги або субсидії. Тоді як дитячі будинки сімейного типу та сім'ї (крім багатодітних) з прийомними дітьми можуть отримати субсидію за такими ж правилами.

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