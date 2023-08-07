Виплата до Дня Незалежності: скільки отримають пенсіонери у серпні

У серпні індексація пенсій не передбачена, однак деякі категорії пенсіонерів можуть отримати доплату. Її розмір — від 450 грн до 3100 грн. Разова доплата приурочена до державного свята — Дня Незалежності України.

У поточному році уряд тричі проводив індексацію пенсій. Останній раз — у липні. Тоді підвищення отримали колишні держслужбовці та науковці. У серпні індексація не очікується, однак деякі категорії пенсіонерів отримають доплату з нагоди Дня Незалежності. Порядок здійснення разової грошової виплати затверджений постановою КМУ від 21.07.2023 № 754 "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань".

Документ передбачає виплату до Дня Незалежності України від 450 грн до 3100 грн. На неї можуть розраховувати:

учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень;

Колишні в'язні концтаборів з нагоди Дня Незалежності отримають 450 грн до пенсії Фото: УНІАН

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни , статус яких установлено згідно з пунктом 1 статті 10 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України , а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

, статус яких установлено згідно з пунктом 1 статті 10 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", , а також дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень; учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною , — 3 100 гривень;

, — 3 100 гривень; особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

— I групи — 3 100 гривень;

— II групи — 2 900 гривень;

— III групи — 2 700 гривень.

Особам, які отримують пенсію, грошова виплата буде проведена автоматично. Ті, хто не перебуває на обліку в органах ПФУ, а також службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, — допомога виплачується за їх зверненнями до територіальних органів ПФУ.

Пенсіонерам, які перебувають на обліку в ПФУ, доплату проведуть автоматично Фото: УНІАН

Для звернення потрібно мати при собі:

документи, що підтверджують особу та статус;

номер поточного рахунку уповноваженого банку.

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"Практика разових виплат існує давно, — коментує фінансовий експерт Ярослав Жаліло. — Якщо можна хоч щось зробити, щоб пенсіонерам поліпшити ситуацію, принаймні в святковий період, це краще, ніж нічого".

Здійснення як разових виплат, так і самих пенсій було б неможливим без допомоги міжнародних донорів, кажуть опитані Фокусом експерти.

Дефіцит ПФУ покривається за рахунок держбюджету, який частково наповнюється за рхунок зовнішніх джерел

"Сьогодні видатки на оборону приблизно дорівнюють обсягу власних доходів нашого держбюджету, — продовжив фахівець. — Ми маємо зобов’язання перед нашими партнерами, що ми їх фінансову допомогу не використовуємо на воєнні цілі, тому це автоматично означає, що видатки на оборону не повинні перевищувати власних доходів. Все інше — це дефіцит. Він фінансується за рахунок різних джерел — це і запозичення, і міжнародна допомога. Тому сказати конкретно, за рахунок якого надходження відбуваються конкретні видатки, неможливо. Але оскільки ПФ в дефіциті, він постійно дотується. Тому умовно можна сказати, що ці разові виплати так само лягають на дефіцит ПФ, який фінансується із державного бюджету, а фактично дефіцитне фінансування держбюджету покривається за рахунок запозичень — зовнішніх або внутрішніх, переважно зовнішніх від ЄС".

В Україні варто було б оптимізувати соцвиплати, однак не за рахунок звичайних пенсіонерів, кажуть економісти Фото: УНІАН

Соціальна справедливість: як в Україні треба оптимізувати соцвиплати

Україна мала б оптимізувати видатки, які покриваються за рахунок міжнародної допомоги, переконаний старший економіст CASE-Ukraine Володимир Дубровський.

"Усі невоєнні витрати зараз треба оптимізувати, але не за рахунок неіндексації пенсій тим пенсіонерам, які заслужили їх. Це одна з найостанніших статей, які треба різати. Бо ціни піднялися сильно, виживати їм зараз важко і провокувати соціальне невдоволення під час війни теж не варто", — зауважив він.

В Україні варто було б оптимізувати совиплати за рахунок верифікації отримувачів та замороження індексації спецпенсій, кажуть фахівці

Натомість доцільно було б провести верифікацію пенсійних та соціальних виплат. Крім того, варто відмовитись від індексації спецпенсій, які отримують, зокрема, нардепи, держслужбовці.

"Я не прихильник того, що їх треба зводити до звичайних, бо це важливий елемент стимулювання доброчесності представників влади. Але треба переглянути, чи дійсно ці представники влади були доброчесними. Другий момент — їх індексувати зараз не варто, бо вони дійсно великі, ці люди не бідують, а в умовах війни могли б трохи поступитися добробутом", — поділився думками Дубровський.

Нагадаємо, у ПФУ роз’яснили, за яких умов громадяни, яким у 2023 році виповнилось 60 років, але вони не мають страхового стажу 30 років, можуть розраховувати на пенсію. Зокрема, їм слід або почекати, коли виповниться більше років, або допрацювати 3 місяці на офіційному місці роботи, або "докупити стаж".

Також Фокус писав, що з серпня підвищену пенсію почнуть отримувати громадяни, яким у липні 2023 року провели індексацію. Зокрема, приблизно на 422,51 грн більше отримають науковці, на 1046,70 грн державні службовці, на 1450,98 грн — народні депутати.