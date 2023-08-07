Підрив Каховської ГЕС: Кабмін затвердив порядок виплат за втрачений урожай (інфографіка)

Допомога буде одноразовою, а для її одержання потрібно підтвердити право власності на земельну ділянку. Розмір компенсації – 3 318 грн за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай.

Уряд затвердив Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню за втрачений врожай внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, повідомила 7 серпня пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Допомогу зможуть отримати мешканці двох областей: Миколаївської та Херсонської, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Розмір допомоги становить 3318 гривень за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай. При цьому допомога надається на площу не більше 20 соток у Миколаївській області та не більше 30 соток у Херсонській області. Тобто все втрачене на площі, що перевищує ці норми, не компенсуватиметься.

Максимальна сума допомоги у Херсонській області становить до 99540 гривень, у Миколаївській – до 66 340 гривень. На ці потреби уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 мільйон гривень.

Як отримати компенсацію

Для отримання одноразової грошової допомоги, постраждалий повинен надати:

витяг з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно; державний акт на право приватної власності на землю;

або державний акт на право власності на земельну ділянку – у разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх наявність у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім того, слід подати у паперовій або електронній формі відповідну заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку. Зробити це потрібно до 1 вересня 2023 року.

Комісія протягом 10 робочих днів розглядає зазначені заяви, здійснює обстеження земельних ділянок та складає відповідний акт, визначає суму допомоги кожному отримувачу, складає перелік та подає його відповідним ОВА.

Фото: kmu.gov.ua

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