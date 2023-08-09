"Найнижчий за останні 20 років": міністр фінансів розповів про рівень корупції в Україні (відео)

На думку Сергія Марченка, очищення влади в Україні — це процес, який триває успішно. Робота НАБУ і НАЗК показує результат.

Рівень корупції в Україні зараз найнижчий за останні 20 років. Таку думку висловив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"За 20 років, як я розумію процеси в цій країні, рівень корупції найнижчий. Можливо, в якихось секторах він залишився високим, але загалом по системі", — заявив чиновник.

На запитання журналістки, на основі чого міністр зробив такі висновки, Сергій Марченко відповів: "на основі досвіду".

"Це моє відчуття", — сказав міністр.

На думку чиновника, в Україні немає міністерських посад, на яких можна стати олігархами. Це Сергій Марченко також вважає аргументом на користь свого висловлювання.

"Ті явища корупційні, які виникають, нам не додають додаткових аргументів, але партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні, це процес", — додав Марченко.

За його словами, робота НАБУ і НАЗК дають свій ефект, хоч і з запізненням.

Коментар Сергія Марченка з 30:00

Нагадаємо, у липні в центрі великого корупційного скандалу опинився колишній військком Одеси Євген Борисов. За час служби він "збагатився" на 188 млн грн, більшу частину з яких витратив на купівлю елітної вілли в Іспанії. Після цього випадку правоохоронці провели масштабні перевірки територіальних центрів комплектування, під час яких ДБР відкрило понад сотню справ. Серед найрезонансніших: військком у Запоріжжі допомагав "заробити" оточенню та ховав від суду кримінальних елементів, військовий комісар на Закарпатті використовував солдатів як робочу силу для будівництва маєтку, посадовець ТЦК на Київщині сприяв виїзду ухильників за кордон, а військком у Черкаській області "відмазував" військовозобов'язаних від служби за 10 тисяч доларів;

Також влітку інформаційний простір шокували новини про те, як місцева влада Києва витрачає бюджетні кошти. У червні Дніпровська районна державна адміністрація через публічні закупівлі придбала для укриттів у столиці барабани на суму майже 900 тис. грн, а київський ліцей "Зміна" — багатофункціональну сковорідку вартістю 725,7 тис. грн і пароконвектомат (універсальна піч) за ціною 474,3 тис. грн.