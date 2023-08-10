Пенсії для багатодітних мам: на яку надбавку можуть розраховувати українки

Попри війну в Україні 2023 року не тільки провели індексацію пенсій, а й зберегли всі надбавки, які отримували пенсіонери до війни. Фокус розповідає, яка надбавка до пенсій належить багатодітним матерям.

В Україні деякі громадяни мають право на надбавки та доплати до пенсії. До цих громадян належать і багатодітні матері, розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

За його словами жінки, які народили п'ятьох і більше дітей, можуть розраховувати на пенсію за особливі заслуги перед державою. Її виплачують за допомогою надбавки до основної пенсії.

Так, наприклад, жінки, які народили шістьох дітей, мають право на доплату до пенсії в розмірі 36% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб (2 093 грн). Станом на сьогодні сума становить 753,48 гривні.

Крім того, ці жінки можуть вийти на пенсію достроково. Матері, які народили п'ятьох і більше дітей, мають право на пенсію після досягнення 50 років і за наявності 15 років стажу.

Чи будуть надбавки до пенсій у серпні 2023 року

До кінця 2023 року українцям вже не підвищуватимуть пенсійні виплати, тому в останній місяць літа пенсії в Україні будуть без змін. Але, деякі категорії громадян все ж можуть розраховувати на одноразову доплату в сумі від 450 грн до 3,1 тис. грн. На доплати можуть розраховувати:

ветерани війни;

інваліди війни;

жертви нацистських репресій;

постраждалі учасники Революції Гідності та інші.

Нагадаємо, в Україні для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати за плечима 30 років трудового стажу. Тільки після цього можна розраховувати на максимальні суми пенсій, які, як правило, виплачуються суддям, прокурорам, народним депутатам України.

Ще Фокус також писав, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір із Пенсійним фондом України (ПФУ). Внески є щомісячні в розмірі 22% від мінімальної зарплати (у 2023 році — це 1 474 грн), і разові (річний внесок у 2023 році — 34 320 грн).