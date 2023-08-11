Росіяни надсилають українцям фейкові платіжки за газ: що відбувається (фото)

У "Нафтогазі" попереджають своїх клієнтів про нову інформаційну кампанію росіян, у межах якої вони обманюють українців, пропонуючи їм знижку за газ.

Деяким українцям розсилають платіжки за газ із помилками. Зокрема, є клієнти, у документах яких вказані занижені суми для оплати. Про це повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook компанія "Нафтогаз".

Що відбувається

Зазначається, що платіжки від "Нафтогазу" розсилають росіяни в межах інформаційно-психологічних спецоперацій. Упізнати підробку легко: на платіжках "домальовані" додаткові рядки для скарг. Тобто клієнтам пропонують поскаржитися на "колаборанта" або повідомити про громадян, які ухиляються від служби в армії. За це українцям обіцяють знижку за газ.

У "Нафтогазі" також показали, який вигляд мають платіжки-підробки:

Клієнтам пропонують поскаржитися на "колаборанта" й отримати знижку за газ

Як українці отримують нового постачальника газу та кому оплачувати рахунки

З травня 2023 року клієнтів багатьох українських "газзбутів" обслуговує постачальник останньої надії ГК "Нафтогаз". Зміни торкнулися клієнтів таких компаній як:

"Лубнигаз-Трейдинг".

"Газ Ресурс Компані".

"Уманьгаз Збут".

"Твій Газзбут".

"Одесагаз-Постачання" та інші.

Через це у багатьох українців виникло цілком резонне запитання: кому оплачувати рахунки за газ і що робити, якщо оплату було здійснено до зміни постачальника. Адвокат ЮК "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко розповів Фокусу, що теоретично постачальник газу повинен письмово повідомити споживача про розірвання договору за 30 днів до передбачуваної дати розірвання.

"Але в умовах війни і того, що постачальники, можливо, не очікували, що Кабмін ухвалить рішення про необхідність застосування процедури "постачальника останньої надії" з 1 травня 2022 року, всі споживачі дізналися про це, отримавши платіжки", — пояснив він.

Тим часом у ГК "Нафтогаз" кажуть, щоб клієнти зверталися до попередніх постачальників. Погоджуються з компанією і юристи — зазначають, що варто насамперед намагатися врегулювати повернення сплаченої старому постачальнику суми в позасудовому порядку.

Тобто першочерговим для споживача стає звернення до колишньої компанії із заявою.

Раніше Фокус пояснював, як українцям, які не користуються інтернетом, передавати показання газового лічильника. Для таких клієнтів, як зазначили в "Нафтогазі", працюють одразу три телефонні лінії.

Ще нагадаємо, що борги українців за комунальні послуги на кінець червня 2023 року становили понад 100 мільярдів гривень.