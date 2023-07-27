Газ жовтий чи червоний: чому так відбувається і що робити споживачам (відео)

Українці, здебільшого, вважають, що газ горить червоним або жовтим кольором через постачальників, які "додають" у паливо різні речовини і роблять його неякісним. Однак це не так.

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Напевно багато українців іноді помічали, що побутовий газ у кухонних плитах може горіти жовтим або червоним полум'ям. Як запевняють фахівці, це зовсім не означає, що газ неякісний, повідомляє "ГазПравда".

Виявляється, колір полум'я в конфорці може змінюватися через несправності обладнання самого споживача або ж просто через брак повітря. При цьому українцям розповіли про найчастіші причини, які впливають на колір газу.

Мало кисню або висока вологість повітря

Тоді горіння газу є неефективним, щоб закипів чайник, знадобиться більший обсяг палива. Позбутися проблеми можна: для цього потрібно регулярно провітрювати приміщення, де встановлено котел або плиту. Також краще перевірити вентиляцію й усунути неполадки.

Газове обладнання засмітилося

У такому разі, за словами фахівців, доведеться почистити плиту, колонку або котел. Цими питаннями займаються газовики, викликати їх можна за телефоном 104.

Низький тиск у системі

За це відповідають облгази або міськгази. Якщо приміщення провітрено, газове обладнання чисте, а полум'я все одно не блакитного кольору, краще звернутися до фахівців, які приїдуть і перевірять рівень тиску в системі.

"Якщо ви перевірили всі ці фактори, але проблема не зникла, потрібен аналіз якості газу. Але пам'ятайте про важливий нюанс: якщо процедура не виявить відхилень від норми, усі витрати на проведення аналізу оплачуєте ви", — кажуть експерти.

Чи можуть "розбавити" газ?

Весь газ, який видобувається та імпортується, проходить через одну трубопровідну мережу. Це означає, що європейці через українську ГТС отримують такої ж якості газ, як і українські споживачі.

На шляху до побутових споживачів газ із магістральних газопроводів потрапляє до розподільчих, якими опікуються вже облгази та міськгази. Саме цим компаніям українці платять за доставку або розподіл палива. І саме оператори газорозподільних мереж відповідають за якість газу в трубах, які йдуть до населення.

Кожен міськ- чи облгаз точно так само вимірює калорійність палива, вказуючи її на сайтах. Крім того, споживачі отримують платіжки, де окрім об'єму спожитого газу, вказана і кількість спожитої енергії в трьох одиницях виміру — кіловат-годинах, гігакалоріях і мегаджоулях. Згідно з цими даними, якість газу в Україні наразі перебуває в межах норми.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що українці можуть повернути гроші за газ, якщо перед цим у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг. Також нагадаємо, як Україна готується до нового опалювального сезону.