Вдень — червоне, вночі — блакитне: Чорне море змінило свій колір, до чого це може призвести (фото)

За словами Владислава Балінського, зміна води в морі викликає занепокоєння екологів, оскільки таке явище негативно впливає не тільки на людей, а й на всі живі організми, які живуть у воді.

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Чорне море на узбережжі Одеси стало червоно-цеглястого кольору, вночі воно світиться яскраво-блакитним кольором. За словами глави громадської екологічної організації "Зелений лист" Владислава Балінського, це відбувається через розвиток певного виду водоростей.

"Це червоний приплив в Одесі. Явище викликано бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезуючих водоростей динофлагеллят з переважаючою чисельністю Lingylodinium polyedra", — уточнив він.

"Причина — забруднення морської води біогенами і опріснення, довгостроковий вплив каховської диверсії на токсичні цвітіння теж треба вивчати", — додав Владислав Балінський.

"Українській службі інформації" очільник "Зеленого листа" розповів, що це явище часто супроводжується зміною кольору води: вона може ставати бурою, червоною або навіть мати зеленуватий відтінок. Окрім цього, цей вид водоростей викликає сильну біолюмінесценцію і вода інтенсивно світиться вночі. Мікроорганізми можуть світитись при механічному подразненні, коли хвилі розбиваються об берег або при входженні людини у воду.

Розмножуються ці організми в теплій воді, збагаченій біогенними елементами. Таким чином створюється феномен, відомий як "червоний прилив".

Зміна кольору Чорного моря

Забруднене Чорне море

Наслідки зміни кольору води Чорного моря

Дінофлагеляти, які виділяють токсини, можуть стати причиною алергічних реакцій при купанні та отруєнь при споживанні морепродуктів. Окрім того, вони можуть потрапляти в організм людини не тільки через їжу, а я вдихаючи повітря поблизу водойм із цвітінням водоростей.

Також це явище негативно впливає на рибу та інші морські організми, які можуть гинути через брак кисню. Першими гинуть медузи коренероти, які масово викидаються на берег.

За словами Балінського, останній раз бурхливе зростання одноклітинних фотосинтезуючих водоростей в Одеській затоці вчені спостерігали у 2018–2019 роках. Зараз ситуація повторюється: вода на багатьох пляжах змінила колір і це викликає занепокоєння екологів.

Нагадаємо, РФ скидала у воду нечистоти з цукрового заводу під Курськом, чим було забруднено річку Сейм. Оскільки Сейм впадає в Десну, а Десна — права притока Дніпра, то керівництво ПрАТ "Київводоканал" попереджало можливість залишення столиці без основного джерела питної води. Пізніше в пресслужбі зазначили про некоректність цієї інформації. Наразі ситуація з водою в річці поступово покращується.