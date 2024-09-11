Забруднення Сейму: якість води в річці поступово покращується, — центр контролю МОЗ

Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб відібрав 238 проб з 8 контрольних точок відбору води. Наразі показники забруднення знижуються, однак на даний час в Сеймі не рекомендується купатись, ловити рибу та напувати худобу.

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Якість води у річці Сейм після забруднення покращується. Про це повідомляє Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Там зазначили, що моніторинг якості проб води з річки проводиться щоденно у 8 контрольних точках відбору води, біля населених пунктів об’єднаних територіальних громад Конотопського району.

У відомстві зазначили, що такі висновки зроблені на основі 238 проб води. Загалом знизився вміст азоту амонійного — саме він є одним з основних показників забрудників. Окрім цього, змінився запах води з гнилісного на більш природній, колір став світлішим, покращились мікробіологічні показники. Також не виявлено збудників інфекційних хвороб.

В центрі додали, що наразі відсутні ризики, що річкова вода потрапить до водопроводу. Однак поки ще діють заборони щодо купання, риболовлі, поливу городів та напування худоби та птиці з Сейму.

Забруднення Сейму: що передувало

У середу, 14 серпня, Росія скинула нечистоти з цукрового заводу в річку Сейм та спричинила масштабне забруднення. Сейм впадає в Десну, в якій теж виявили отруйні речовини.

Пізніше з Сейму за день виловили 150 кілограмів мертвої риби, а на центральному пляжі Чернігова зафіксували "незначний неприємний запах". Зазначалось, що вода в річці потемніла та місцями спостерігався масовий замор риби.

Десна — права притока Дніпра. Згодом заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк заявив, що Київ може залишитися без основного джерела питної води через забруднення Десни. У гіршому разі столиці доведеться відмовитися від Деснянської станції та перейти на Дніпровську та артезіанські джерела. Пізніше в пресслужбі "Київводоканалу" уточнили, що ця інформація некоректна, а ситуація з водою контрольована, ймовірність найпесимістичнішого сценарію низька.