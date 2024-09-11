Загрязнение Сейма: качество воды в реке постепенно улучшается, — центр контроля Минздрава

Сумской областной центр контроля и профилактики болезней отобрал 238 проб из 8 контрольных точек отбора воды. Сейчас показатели загрязнения снижаются, однако в настоящее время в Сейме не рекомендуется купаться, ловить рыбу и поить скот.

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Качество воды в реке Сейм после загрязнения улучшается. Об этом сообщает Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Там отметили, что мониторинг качества проб воды из реки проводится ежедневно в 8 контрольных точках отбора воды, возле населенных пунктов объединенных территориальных общин Конотопского района.

В ведомстве отметили, что такие выводы сделаны на основе 238 проб воды. В целом снизилось содержание азота аммонийного — именно он является одним из основных показателей загрязнителей. Кроме этого, изменился запах воды с гнилостного на более естественный, цвет стал светлее, улучшились микробиологические показатели. Также не обнаружено возбудителей инфекционных болезней.

В центре добавили, что сейчас отсутствуют риски, что речная вода попадет в водопровод. Однако пока еще действуют запреты на купание, рыбалку, полив огородов и поение скота и птицы из Сейма.

Загрязнение Сейма: что предшествовало

В среду, 14 августа, Россия сбросила нечистоты с сахарного завода в реку Сейм и вызвала масштабное загрязнение. Сейм впадает в Десну, в которой тоже обнаружили ядовитые вещества.

Позже из Сейма за день выловили 150 килограммов мертвой рыбы, а на центральном пляже Чернигова зафиксировали "незначительный неприятный запах". Отмечалось, что вода в реке потемнела и местами наблюдался массовый замор рыбы.

Десна — правый приток Днепра. Впоследствии заместитель директора ЧАО "Киевводоканал" Владимир Костюк заявил, что Киев может остаться без основного источника питьевой воды из-за загрязнения Десны. В худшем случае столице придется отказаться от Деснянской станции и перейти на Днепровскую и артезианские источники. Позже в пресс-службе "Киевводоканала" уточнили, что эта информация некорректна, а ситуация с водой контролируемая, вероятность самого пессимистического сценария низкая.