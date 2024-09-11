Днем — красное, ночью — голубое: Черное море изменило свой цвет, к чему это может привести (фото)

По словам Владислава Балинского, изменение воды в море вызывает беспокойство экологов, поскольку такое явление негативно влияет не только на людей, но и на все живые организмы, которые живут в воде.

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Черное море на побережье Одессы стало красно-кирпичного цвета, ночью оно светится ярко-голубым цветом. По словам главы общественной экологической организации "Зеленый лист" Владислава Балинского, это происходит из-за развития определенного вида водорослей.

"Это красный прилив в Одессе. Явление вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят с преобладающей численностью Lingylodinium polyedra", — уточнил он.

"Причина — загрязнение морской воды биогенами и опреснение, долгосрочное влияние каховской диверсии на токсичные цветения тоже надо изучать", — добавил Владислав Балинский.

"Украинской службе информации" глава "Зеленого листа" рассказал, что это явление часто сопровождается изменением цвета воды: она может становиться бурой, красной или даже иметь зеленоватый оттенок. Кроме этого, этот вид водорослей вызывает сильную биолюминесценцию и вода интенсивно светится ночью. Микроорганизмы могут светиться при механическом раздражении, когда волны разбиваются о берег или при вхождении человека в воду.

Размножаются эти организмы в теплой воде, обогащенной биогенными элементами. Таким образом создается феномен, известный как "красный прилив".

Изменение цвета Черного моря

Загрязненное Черное море

Последствия изменения цвета воды Черного моря

Динофлагелляты, которые выделяют токсины, могут стать причиной аллергических реакций при купании и отравлений при потреблении морепродуктов. Кроме того, они могут попадать в организм человека не только через пищу, а я вдыхая воздух вблизи водоемов с цветением водорослей.

Также это явление негативно влияет на рыбу и другие морские организмы, которые могут погибать из-за нехватки кислорода. Первыми погибают медузы корнероты, которые массово выбрасываются на берег.

По словам Балинского, последний раз бурный рост одноклеточных фотосинтезирующих водорослей в Одесском заливе ученые наблюдали в 2018-2019 годах. Сейчас ситуация повторяется: вода на многих пляжах изменила цвет и это вызывает беспокойство экологов.

Напомним, РФ сбрасывала в воду нечистоты с сахарного завода под Курском, чем была загрязнена река Сейм. Поскольку Сейм впадает в Десну, а Десна — правый приток Днепра, то руководство ЧАО "Киевводоканал" предупреждало возможность оставления столицы без основного источника питьевой воды. Позже в пресс-службе отметили о некорректности этой информации. Сейчас ситуация с водой в реке постепенно улучшается.