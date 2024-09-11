Днем — красное, ночью — голубое: Черное море изменило свой цвет, к чему это может привести (фото)
По словам Владислава Балинского, изменение воды в море вызывает беспокойство экологов, поскольку такое явление негативно влияет не только на людей, но и на все живые организмы, которые живут в воде.
Черное море на побережье Одессы стало красно-кирпичного цвета, ночью оно светится ярко-голубым цветом. По словам главы общественной экологической организации "Зеленый лист" Владислава Балинского, это происходит из-за развития определенного вида водорослей.
"Это красный прилив в Одессе. Явление вызвано бурным ростом одноклеточных фотосинтезирующих водорослей динофлагеллят с преобладающей численностью Lingylodinium polyedra", — уточнил он.
"Причина — загрязнение морской воды биогенами и опреснение, долгосрочное влияние каховской диверсии на токсичные цветения тоже надо изучать", — добавил Владислав Балинский.
"Украинской службе информации" глава "Зеленого листа" рассказал, что это явление часто сопровождается изменением цвета воды: она может становиться бурой, красной или даже иметь зеленоватый оттенок. Кроме этого, этот вид водорослей вызывает сильную биолюминесценцию и вода интенсивно светится ночью. Микроорганизмы могут светиться при механическом раздражении, когда волны разбиваются о берег или при вхождении человека в воду.
Размножаются эти организмы в теплой воде, обогащенной биогенными элементами. Таким образом создается феномен, известный как "красный прилив".
Последствия изменения цвета воды Черного моря
Динофлагелляты, которые выделяют токсины, могут стать причиной аллергических реакций при купании и отравлений при потреблении морепродуктов. Кроме того, они могут попадать в организм человека не только через пищу, а я вдыхая воздух вблизи водоемов с цветением водорослей.
Также это явление негативно влияет на рыбу и другие морские организмы, которые могут погибать из-за нехватки кислорода. Первыми погибают медузы корнероты, которые массово выбрасываются на берег.
По словам Балинского, последний раз бурный рост одноклеточных фотосинтезирующих водорослей в Одесском заливе ученые наблюдали в 2018-2019 годах. Сейчас ситуация повторяется: вода на многих пляжах изменила цвет и это вызывает беспокойство экологов.
Напомним, РФ сбрасывала в воду нечистоты с сахарного завода под Курском, чем была загрязнена река Сейм. Поскольку Сейм впадает в Десну, а Десна — правый приток Днепра, то руководство ЧАО "Киевводоканал" предупреждало возможность оставления столицы без основного источника питьевой воды. Позже в пресс-службе отметили о некорректности этой информации. Сейчас ситуация с водой в реке постепенно улучшается.