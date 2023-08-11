Ціни на АЗС ростуть: як це вплине на цінники в супермаркетах

Через скасування пільгових ставок податків на пальне, ціни на АЗС стрімку підвищуються. Це призведе до підвищення цін і на продукти харчування, кажуть опитані Фокусом фахівці.

Основним чинником зростання кінцевих споживчих цін у липні було подорожчання пального, зауважив директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін. Повернення довоєнних ставок акцизів та ПДВ на бензин і дизель з 1 липня викликало підвищення вартості пального на АЗС приблизно на 7%. Про це пише Фокус у новій статті "Сюрпризи серпня. Чому ціни на продукти падають та як вони зміняться восени".

Так, за місяць ціна на А 95 зросла з 47,47 грн/л на початку липня до 51,4 грн/л станом на 10 серпня, ДП — 45,44 грн/л до 50,72 грн на літрі. Автогаз на початку липня коштував 22,81 грн/л, а станом на 10 серпня — 23,62 грн/л.

Зміна цін на пальне в Україні з початку року*

10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 ДП, грн/л 54,98 51,65 48,96 47,13 45,03 43,43 46,86 50,72 А95, грн/л 51,47 47,96 47,38 47,03 46,05 44,92 47,9 51,4 газ, грн/л 28,88 25,51 22,95 21,69 21,82 21,92 23,39 23,62

*дані порталу Мінфін

"Вже закінчуються запаси нафтопродуктів, придбаних до 1 липня за пільговою схемою оподаткування. Сьогодні бачимо, що кожен тиждень йде підвищення на гривню-дві", — коментує експерт з питань енергетики Леонід Косянчук.

На заправках закінчуються запаси пального, закупленого за пільговими ставками, кажуть фахівці Фото: pro-consulting.ua

Він прогнозує, що вартість бензину до кінця місяця може сягнути 60 грн. Це означатиме і здорожчання товарів на полицях супермаркетів.

"Ціни на пальне впливають на вартість усіх послуг, на всі товари. Якщо нафтопродукти дорожчають на 5%, то харчі – щонайменше на 15 – 20% відразу. Хоча насправді транспортна складова не перевищує 2% у будь-якому виробництві, однак пальне – це кров економіки, і як тільки там йде підвищення, моментальне підвищення всього – від перукарських послуг до важкого машинобудування", — каже Косянчук.

Зростання вартості нафтопродуктів на 5% призводить до здорожчання харчів на 15 — 20%

Нагадаємо, за підсумками липня зниження цін на паливо пригальмувало до 10,6% р/р. При цьому зростання цін на паливо стримувало зниження світових цін на нафту, значні запаси пального, закуплені до підвищення акцизу, посилення конкуренції на роздрібному ринку.

Також Фокус писав, що на думку аналітика консалтингової компанії UPECO Олександра Сіренка, в Україні варто повернути державне регулювання цін на пальне, яке Кабмін скасував у травні 2022 року. Регуляція цін створює прогнозовану ситуацію на ринку пального, в той час як АМКУ ніяк не реагує на зловживання маржею операторами ринку.