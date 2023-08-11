Індексація пенсій у 2024 році: українцям пояснили, чи варто чекати на підвищення виплат

Попри війну у 2023 році в Україні провели індексацію пенсій, завдяки чому деякі пенсіонери почали отримувати більші виплати. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, чи очікувати змін у 2024 році.

Український уряд у 2024 році планує провести індексацію пенсій, однак чи відбудеться вона у березні наразі точно невідомо. Про це заявила в інтерв'ю виданню "Укрінформ" міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона пояснила, що індексація пенсій — це визначена законом вимога, хоча через війну індексацію пенсій можна тимчасово скасувати.

"Цьогоріч ми її зробили. Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", — сказала вона.

Індексація пенсій у 2023 році: як підвищилися виплати українців

Перший етап індексації відбувся у березні. Так, виплати проіндексували для наступних категорій пенсіонерів:

5,2 мільйона "цивільних" громадян, яким пенсія призначена згідно із Законом № 1058, для них підвищення пенсії здійснюватиметься через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія;

4,2 мільйона осіб, у яких зростуть пенсії через збільшення фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат;

0,5 мільйона пенсіонерів силових відомств;

94,5 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності (каліцтва, захворювання, "чорнобильці").

Наступний перерахунок виплат відбувся 1 квітня. Виплати збільшилися у пенсіонерів, які працюють, з урахуванням збільшеного страхового стажу.

А ось у липні пенсію проіндексували для майже 300 тисяч представників таких професій, як:

науковці;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Також нещодавно заступниця глави Міністерства соціальної політики Дар'я Марчак заявила, що в Україні до кінця 2023 року можуть провести ще одну індексацію пенсій. За її словами перерахунок, якщо відбудеться, торкнеться українців, які отримують найменші пенсії — менше ніж 3-4 тисяч гривень.

"Ми робимо різні підрахунки зараз для того, щоб зрозуміти, як ми можемо підвищити пенсії саме тим громадянам, які отримують найменші пенсії. Які сьогодні отримують пенсії до 3 або 4 тисяч гривень", — розповіла вона.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткові щомісячні виплати. Допомогу в розмірі понад 800 гривень зможуть отримувати пенсіонери, які відповідають чотирьом критеріям.