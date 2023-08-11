На Сумщині передали у власність України завод сенатора РФ, — Мін'юст

Завод, який почав роботу ще у 1943 році, під час російсько-української війни належав члену партії "Единая Россия" Сергію Калашнику.

У дохід держави, згідно рішення ВАКС, стягнуто 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп", який належав Сергію Калашнику, сенатору Ради федерації РФ. Подробиці повідомили на сайті Міністерства юстиції.

Підприємство розташоване у Конотопі на Сумщині. Це один із найбільших об'єктів, які займаються виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, корабельних, тракторних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

Завод почав роботу ще у 1943 році. Саме тоді була організована діяльність машинно-тракторної майстерні для дрібного ремонту автомобільної та сільськогосподарської техніки. Продукція мала неабиякий попит, адже компанії Rolls-Royce, Iveco, CAT, Mercedes-Benz, Man, Volvo, Renault, Scania замовляли техніку. Щороку підприємство здатне виробляти 5 мільйонів гільз циліндрів.

Хто такий Сергій Калашник

З 2011 року Сергій Калашник є членом партії "Единая Россия". Обраний у тому ж році депутатом обласної думи Костромської області РФ. З жовтня 2020 року працює на посаді сенатора Ради федерації федеральних зборів РФ від Костроми.

Голосував у складі Ради федерації РФ за погодження законів Росії щодо ратифікації "договорів" про визнання так званих "ЛНР/ДНР". Підтримував "легалізацію" тимчасово окупованих територій України. Калашник із підконтрольного підприємства постачав продукцію, яка використовувалася для виготовлення військової техніки РФ.

Сергій Калашник Фото: Kostroma

Нагадаємо, 4 серпня стало відомо, що Україна вже запровадила санкції проти 4 тисяч компаній РФ. Серед них є "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС" та "Татнефть.