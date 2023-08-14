На черевики й охорону: навіщо "Енергоатом" витрачає мільйони на закупівлі для ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян з весни 2022 року, але за цей час "Енергоатом", як повідомляє депутат Ярослав Железняк, оголосив 214 тендерів для ЗАЕС на загальну суму у 566 мільйонів гривень.

В Україні назріває новий скандал, пов'язаний із закупівлями на серйозні суми під час війни. Цього разу в епіцентрі уваги опинилася держкомпанія "Енергоатом", яка витрачає мільйони гривень на закупівлі для Запорізької АЕС, хоча станція перебуває під окупацією РФ.

Що сталося

8 серпня народний депутат Ярослав Железняк з посилання на дані платформи Prozorro, повідомив у своєму Telegram-каналі, що "Енергоатом" після окупації ЗАЕС оголосив 214 тендерів для ЗАЕС на загальну суму у 566 мільйонів гривень.

Він також повідомив, що компанія, наприклад, уклала контракт на придбання 3021 пару черевиків за 3 мільйони гривень. Тобто за кожну пару черевиків "Енергоатом" віддасть понад 1 тисячу гривень.

"Енергоатом" після окупації ЗАЕС оголосив 214 тендерів для ЗАЕС Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Оскільки виробник відомий, то спокійно обидві позиції "забив" в інтернеті. Таке ж взуття продається за 475 грн в "Епіцентрі" (а в тендері 1020 грн) і за утеплені 630 грн (а в тендері вже 1140 грн)", – написав тоді Железняк.

Вартість черевиків в інтернеті є значно меншою, ніж обрав "Енергоатом" Вартість черевиків в інтернеті є значно меншою, ніж обрав "Енергоатом" Фото: Telegram/Ярослав Железняк

За його інформацією, були й інші тендери. Наприклад:

210 мільйонів гривень – на організацію персоналу станції;

28 мільйонів гривень – на послуги з охорони від пожеж території, будівель та споруд Запорізької АЕС;

12,5 мільйона гривень – на проведення державної експертизи документації.

Ще частина тендерів взагалі не відбулася.

"Там є, наприклад, картопля за 32 грн/кг або борошно за 28 грн/кг. Просто цікаво, як ми контролюємо, що там все "ок" із закупівлями", – додав Ярослав Железняк.

Що кажуть в "Енергоатомі"

На інформацію Ярослава Железняка в компанії відреагували 14 серпня, тобто майже за тиждень після публікації. В "Енергоатомі" пояснили, що витрачають гроші на ЗАЕС через те, що вона "була, є і залишиться українською".

"Тому "Енергоатом" постачає електроенергію для забезпечення внутрішніх потреб станції та несе інші витрати, пов’язані з її функціонуванням. Тож викликає подив обурення тим, що компанія закуповує товари для відданих Україні працівників, які попри шалений тиск і ризик для свого життя, продовжують працювати та підтримувати життєдіяльність української АЕС", – йдеться у заяві.

Інформацію депутата про те, що компанія купує дорогі товари, хоча на ринку є дешевші пропозиції, компанія назвала маніпуляцією.

"Маніпуляція полягає в тому, що наведені приклади відрізняються від закуплених за тендером, у чому легко переконатися, переглянувши специфікацію товару. Так були закуплені шкіряні черевики із захистом від проколів, тоді як наводиться приклад простих черевиків, які дешевше приблизно вдвічі", – зазначили в "Енергоатомі".

В компанії запевнили, що не порушили жоден з пунктів українського законодавства, коли проводили закупівлі для ЗАЕС.

Тим часом Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі 14 серпня повідомив, що закупівлі перевірятиме тимчасова слідча комісія у Верховній Раді.

"У нас створена у Верховній Раді тимчасово-слідча комісія по закупівлям, тому я звернуся до голови Володимира Цабаля з проханням викликати всіх причетних до закупівель на Запорізьку АЕС і там почути вашу публічну позицію. Також відправлю запит у Держаудиторську службу та Рахункову палату, для термінової перевірки всіх видатків", — йдеться у повідомленні Железняка.

Нагадаємо, взимку 2023 року журналісти проаналізували закупівлі харчових продуктів для бійців ЗСУ. Виявилося, що Міністерство оборони планувало придбати партію яєць по 17 дол./шт. Міністр оборони Резніков спочатку заявив, що мова не про штуки, а про кілограми, а згодом — що йому взагалі невідомо про цей контракт.