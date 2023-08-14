Бензин дорожчає: українцям показали, як змінилися ціни

В Україні за підсумками липня 2023 року на АЗС подорожчали всі марки бензину. Найдорожче водіям тепер доводиться купувати бензин А-95.

У Державній службі статистики України зафіксували різкий стрибок цін на паливо. Подорожчання почалося в липні 2023 року і пов'язане з підвищенням податку, свідчать дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у липні порівняно з червнем ціни змінилися так:

бензин А-92 подорожчав на 14,9% до 47,1 грн за літр ;

; бензин А-95 подорожчав на 7,1% до 49,1 грн за літр;

дизельне паливо подорожчало на 9,8% до 48,5 грн за літр;

скраплений газ для автомобілів подорожчав на 6,8% до 23,6 грн за літр.

Як змінилися ціни на бензин за підсумками липня 2023 року Фото: Держстат

Чому дорожчає бензин

З 1 липня 2023 року в Україні відновили довоєнне оподаткування на паливо. При цьому ціни на АЗС ще не досягли максимуму, писав Фокус у статті "Бензин дорожчає, заправки скорочують знижки: чого чекати автовласникам влітку".

Так, опитані фахівці у сфері енергетики впевнені, що зростання цін триватиме.

"Щодо бензину сумарне зростання цін буде на рівні 10 грн, щодо дизельного палива — на рівні восьми гривень, щодо скрапленого нафтового газу — на рівні трьох", — припустив директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

За його словами, темпи зростання залежатимуть від бренду мережі та близькості тієї чи іншої АЗС до західного кордону, оскільки саме через нього здійснюється майже весь імпорт нафтопродуктів.

Що буде з цінами в серпні

На думку директора групи компаній PRIME Дмитра Леушкіна, дизель і бензин, найімовірніше, подорожчають ще на дві гривні до кінця місяця. А ось подорожчання автогазу може і не відбутися.

"Йде боротьба з російським газом. Він коштує на гривню — дві дешевше і ще проникає на наш ринок — через Польщу, через Литву. Це або повністю російський газ, або купаж із російським. Цей фактор збиває ціну на газ", — пояснив експерт.

Нагадаємо, аграрії вже відчули подорожчання палива з початком активної фази збиральної кампанії. Так, 13 липня гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів Фокусу, що запасів палива, закупленого за нижчими цінами, не вистачить, тож в Україні можуть подорожчати хліб і хлібобулочні вироби.

Також Фокус писав, що як вважає аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко, в Україні варто повернути державне регулювання цін на паливо, яке Кабмін скасував у травні 2022 року.