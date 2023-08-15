Падіння російського рубля підкреслює великі проблеми в економіці РФ, — WP

За словами журналістів, Росія, як і раніше, має доволі стійкий профіцит торговельного балансу, але цього недостатньо, щоб компенсувати відтік капіталу і стабілізувати обмінний курс.

У понеділок 14 серпня російський рубль упав до найнижчого показника щодо долара за 17 місяців. Так, він опустився до 102 рублів за 1 долар. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

За словами журналістів, рубль втратив приблизно чверть своєї вартості по відношенню до долара відтоді, як Росія повномасштабно вторглася в Україну в 2022-му році. Західні санкції завдали шкоди торговому балансу Росії, а військові витрати різко зросли. Дефіцит бюджету і значна нестача робочої сили також сприяли зростанню інфляції.

Видання пише, що, згідно з недавнім опитуванням, минулого місяця понад 40% російських промислових підприємств повідомили про брак робочих рук.

Економічні аналітики кажуть, що нещодавній заколот ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним, а також чутки про нову хвилю мобілізації, можливо, також призвели до зниження курсу рубля.

Олег Іцхокі, професор економіки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, сказав, що нове падіння було частиною "постійної тенденції знецінення" і прискорення, а не стихійною кризою.

За словами Іцхокі, хоча Росія, як і раніше, має досить стійкий профіцит торговельного балансу, але цього недостатньо, щоб компенсувати відтік капіталу і стабілізувати обмінний курс. Центральний банк РФ може зробити "небагато", окрім повторного введення тих фінансових обмежень, які він ввів на початку повномасштабної війни з Україною.

"Зараз також гарний час для Заходу запровадити фінансові та експортні санкції, щоб обмежити фіскальний простір для поточних і майбутніх військових дій Росії в Україні та в інших місцях", — сказав він.

Нагадаємо, що 9 серпня повідомлялося, що російський рубль потрапив до трійки найгірших валют серед ринків, що розвиваються. Голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна неодноразово вказувала на погіршення умов зовнішньої торгівлі як на основну причину обвалу рубля. За словами журналістів, у червні 2023-го року великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. Але їхні доходи скоротилися до 6,9 млрд доларів у липні.