Транзит українського зерна: найближчими місяцями Румунія подвоїть обсяг перевезень через Констанцу

Ситуація з експортом зерна з України загострилася після того, як РФ вийшла із зернової угоди і почала регулярно обстрілювати українські річкові порти на Дунаї. Очікується, що щомісяця Румунія транспортуватиме до 4 млн тонн.

Офіційний Бухарест найближчими місяцями має намір удвічі збільшити обсяг транзиту українського зерна, яке щомісяця прибуває в порт Констанца. Таку заяву зробив голова Мінтранспорту країни Сорін Гріндяну, передає Reuters.

Гріндяну був присутній на зустрічі міністрів і політиків країн ЄС, США, України, Молдови та Румунії, що відбувалася в портовому румунському місті Галаце.

Становище навколо експорту зерна з України загострилося після того, як РФ вийшла із зернової угоди і почала регулярно обстрілювати українські річкові порти на Дунаї — Рені та Ізмаїл.

До рішення РФ про вихід з угоди через дунайські порти проходило близько 25% постачання. Зерно вантажать на баржі, відправляють вниз по Дунаю через територіальні води Румунії — в порт Констанца. Далі воно йде в країни-імпортери.

Найближчими місяцями Румунія планує збільшити обсяги транспортування зернових з 2 до майже 4 млн тонн на місяць.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстрілюють українські зерносховища ракетами для знищення авіаносців. За даними Міноборони Великої Британії, російські війська атакують українські сховища зерна ракетами Х-22 у поєднанні з дронами-камікадзе.

Також повідомлялося, що світові ціни на зерно знову пішли вгору: Росія провокує подорожчання зерна.