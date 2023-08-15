"Будує УРСР 30-х років": співзасновник "Нової пошти" розкритикував владу України (відео)

Українці "вже спробували свободу", тому радянська економіка в країні не приживеться, переконаний бізнесмен Володимир Поперешнюк.

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що українська влада будує УСРР 1930-х років. Про це він сказав під час дискусійної панелі "Економіка Майбутнього: виклики, загрози, можливості" на iForum-2023.

"Влада будує нам УРСР 30-х років. У нас є своя індустріалізація, яка називається "Велике відновлення", у нас є розкуркулювання фермерів — це те, що Гетманцев (Данило Гетманцев, голова податкового комітету Верховної Ради, — ред.) робить із ФОПами вже чотири роки, у нас є свої трудові табори, які нам планують робити. І таким чином нам постійно затискають гайки", — сказав Володимир Поперешнюк.

Підприємець зазначив, що в перші дні повномасштабного вторгнення спостерігалася краща ситуація. З його слів, тоді відчувалася атмосфера свободи, економічної вільності. Проте з кожним днем "це закручується і закручується".

Поперешнюк наголосив, що в Україні не працює радянська економіка.

"Треба сказати, що радянська економіка не працює. Як би не будували, як би не планували, все одно працюють підприємці", — пояснив він та додав, що з цього нічого не вийде, оскільки українці "вже спробували свободу".

Також можна подивитися повний виступ Володимира Поперешнюка на форумі.

Нагадаємо, 15 травня, Єврокомісія підготувала "позитивний" економічний прогноз для України. Очікується зростання української економіки на 0,6% цього року та на 4% у 2024 році.

1 травня постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян заявив, що міжнародні партнери готові приєднатися до реконструкції України. Україна повинна посилити мобілізацію внутрішніх доходів для фінансування соціальних та інфраструктурних потреб. Крім цього, стабілізувати українську економіку має допомогти чотирирічна програма розширеного фінансування між МВФ та Україною.