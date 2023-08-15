За особливі заслуги: деяким українцям встановлено надбавку до пенсії в розмірі 4200 грн

За інформацією ГУ ПФ у Вінницькій області, надбавку до пенсії встановлено особам, визнаним борцями за незалежність України.

Головне управління Пенсійного фонду у Вінницькій області повідомило, що деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплату до пенсії в розмірі 4200 грн.

Набули чинності зміни до законів, якими врегульовано питання соціального захисту борців за незалежність України у 20 столітті.

Закони "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" викладено в новій редакції (Закон України від 29.05.2023 року №3113, що набув чинності 1 липня 2023 року).

"Особам, визнаним борцями за незалежність України, яких комуністичним режимом було ув'язнено за їхні переконання, встановлено надбавку до пенсії в розмірі 4200 грн", — ідеться в повідомленні ГУ ПФ у Вінницькій області. З 1 березня 2024 року таку пенсію за особливі заслуги індексуватимуть.

В установі зазначають, що пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення відбулося не пізніше ніж за 12 місяців із дня набуття такого права, але не раніше ніж 1 липня 2023 року. Підставою для призначення такої пенсії є довідка Регіональної комісії ОДА, що підтверджує статус особи.

В Україні діють й інші надбавки за особливі заслуги перед державою. За інформацією ПФ, громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, встановлюється надбавка в розмірі від 23 до 40 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Пенсіонерам, які одночасно мають право на надбавку з декількох підстав, встановлюється надбавка, яка є більшою за розміром.

Нагадаємо, 15 серпня ми писали, що уже протягом року діє програма додаткових виплат до пенсій для літніх людей, згідно з якою пенсіонери, які досягли віку 70 років, мають право на додаткові 300 гривень на місяць. Проте не всі особи цього віку можуть скористатися цією додатковою фінансовою підтримкою.

Також 21 липня повідомлялося, що для деяких категорій пенсіонерів індексація виплат відбулася тільки в липні 2023 року, але певні громадяни додаткових грошей взагалі не отримали.